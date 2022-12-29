Карагандинского полицейского-супермена наградил глава МВД

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Марат Ахметжанов наградил супер-полицейского из Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Сельский страж порядка спас 9 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время приезда в Карагандинскую область глава МВД Марат Ахметжанов наградил ряд сотрудников внутренних органов. Среди награжденных был суперполицейский из поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области Медет Аскаров.





Ранее сообщалось о подвигах сельского полицейского. Инспектор патрульной полиции Медет Аскаров удивительным образом оказывается там, где случается беда. За несколько лет он успел спасти девять жизней. За это сельчане прозвали его «суперполицейским».

На счету у Медета Аскарова не одна спасенная жизнь. Ранее он не дал угореть пятерым детям –вынес малышей из задымленного дома. Двух тонущих жителей поселка инспектор вытащил из реки Нура.





«У меня брат родной в данный момент тоже работает в органах. Получается, на него равнялся постоянно: как он работал, опрятный ходил постоянно, людям помогал. Нужно помогать в первую очередь, вот и помогаем», - сказал инспектор патрульной полиции УП Бухар-Жырауского района Медет Аскаров.

Также министр внутренних дел наградил 5-летнего Нурасыла Толегенова. Мальчик мечтает стать полицейским. Несмотря на свой юный возраст, он знает наизусть правила дорожного движения.





Фото: Фото пресс-службы ДП Карагандирской области