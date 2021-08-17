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    Карагандинский завод заправляет кислородные баллоны для инфекционных госпиталей

    17 Августа 2021, 17:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский литейно-машиностроительный завод протянул руку помощи людям, пострадавшим от пандемии COVID-19. Управление здравоохранения Карагандинской области обратилось на предприятие, зная, что здесь производят чистый кислород – 99,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день Карагандинская область находится в «темно-красной» зоне. Больным в ковидных стационарах жизненно необходим кислород.

    «Разумеется, мы как социально ответственное предприятие не могли не пойти навстречу управлению здравоохранения в том, что касается жизни и здоровья наших сограждан. За эту неделю мы заправили 148 шестикубовых баллонов. Причем заправляли в буквальном смысле днем и ночью. К нам приезжали больничные машины и в четыре, и в пять утра. Мы никому не отказывали», – пояснил начальник кислородно-компрессорного участка Досхан Тусупов.

    По словам председателя правления компании Жанибека Байгабелова, в какие больницы был направлен кислород и сколько жизней было спасено благодаря ему, заводчане, конечно же, не узнают. Но сама мысль о том, что они участвуют в спасении человеческих жизней, придает желания трудиться.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Промышленность Коронавирус в РК
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