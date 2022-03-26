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    Карагандинский университет впервые выплавил ферросиликомарганец новым методом

    26 Марта 2022, 23:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учёные Карагандинского индустриального университета совместно с сотрудниками Карагандинского завода комплексных сплавов (KSAP) впервые в Казахстане провели экспериментальную выплавку ферросиликомарганца в электропечи мощностью 250 кВА для отработки новой и эффективной технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уникальность метода состоит в переработке некондиционных железомарганцевых руд с получением высокомарганцовистого шлака и передельного чугуна.

    Об этом рассказал на своей странице в Facebook ректор КарИУ Болатбек Абдрасилов.

    «Технология заключается в переработке некондиционных железомарганцевых руд с получением высокомарганцовистого шлака и передельного чугуна. Далее из высокомарганцовистого шлака выплавляется ферросиликомарганец с использованием высокозольных углей вместо кокса. Конкурентоспособность ферросиликомарганца по опытной технологии будет обеспечиваться низкой стоимостью исходных железомарганцевой руды и углей, а также продажей побочного продукта – передельного чугуна», – говорится в сообщении.

    Ферросиликомарганец применяется в металлургии как раскислитель стали и для её легирования. Придаёт сплавам на основе железа прочность, износостойкость и ударостойкость.

    Опытные испытания, которые финансирует АО «Фонд науки», проводились в соответствии с грантовым проектом по коммерциализации результатов научных исследований «Производство стандартных марок ферросиликомарганца с использованием железомарганцевых руд и углей энергетического качества».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Наука
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