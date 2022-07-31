31 Июля 2022 16:50

Карагандинский театр музыкальной комедии выступит на сцене «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Астана Опера» с 7 по 14 августа пройдут гастроли Карагандинского академического театра музыкальной комедии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного оперного театра.

Храм Мельпомены, отмечающий в этом году 50-летний юбилей, представит столичным зрителям мюзиклы, оперетту, а также музыкальные сказки. Все спектакли, в том числе и детские, пройдут в сопровождении симфонического оркестра, дирижировать которым приглашен Николай Макаревич (г. Минск, Республика Беларусь).

«Мы рады приветствовать на нашей сцене коллег из Карагандинского академического театра музыкальной комедии, с которыми уже ни один год нас связывают добрые отношения, и желаем им успешных выступлений, – отметил директор ГТОБ «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров. – Гастроли для артистов – важное и ожидаемое событие, каждое выступление всегда волнительно и ответственно. В то же время зритель получает уникальную возможность вновь встретиться с полюбившейся труппой или познакомиться с новым творчеством, и, возможно, даже открыть для себя новый театральный жанр – музыкальной комедии. Особо хочется поблагодарить карагандинских коллег за внимание к юным зрителям. В год, объявленный Президентом Годом детей, они подготовили для подрастающего поколения сразу три спектакля».

Карагандинский академический театр музыкальной комедии, основанный в 1973 году, остается единственным в Казахстане, работающим в своем жанре. За все время существования он побывал с гастролями в более чем в 200 городах ближнего и дальнего зарубежья, находя отклик в сердцах своих зрителей.

«Гастроли мы начнем с новой постановки – мюзикла Владимира Баскина «Призрак замка Кентервиль», премьера которого состоялась в декабре 2021 года. Публике будет представлена постановка «Алые паруса» Максима Дунаевского. Мюзиклы поставила известный режиссер из Санкт-Петербурга, лауреат премии «Золотая маска» Сусанна Цирюк. Для любителей классики – известная и любимая многими оперетта Имре Кальмана «Принцесса цирка», режиссером которой выступил лауреат Государственной премии РК Юрий Александров, сценография и костюмы – Вячеслав Окунев. Не оставлены без нашего внимания и маленькие зрители. Для них мы везем музыкальные сказки «Волшебная птица Самрук» (композитор Алиби Абдинуров), «Летучий корабль» и «Золотая рыбка», – рассказал руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии, Заслуженный деятель Казахстана Амантай Ибраев.

Это не первые гастроли театра в нашей столице.

«В 2019 году Карагандинский академический театр музыкальной комедии впервые выступил на прекрасной сцене «Астана Опера». Гастроли прошли с большим успехом, каждый спектакль проходил при полном аншлаге, что, естественно, было очень приятно, – отметил Амантай Ибраев. – Для нас значим тот факт, что юбилейный 50-й сезон театра начинается с гастролей в столицу нашей родины, и мы будем выступать перед ее жителями и гостями города вновь на сцене «Астана Опера», что для труппы театра очень почетно и престижно».

Директор карагандинского театра также отметил, что артисты с нетерпением ждут встречи со своими столичными поклонниками и приложат все силы, чтобы и в этот раз порадовать любимых зрителей и подарить им незабываемые впечатления.

Выступление артистов Карагандинского академического театра музыкальной комедии – не единственные гастроли, которые ждут столичных поклонников театрального искусства на сцене «Астана Опера» этим летом. 27-28 августа здесь выступит также труппа Туркестанского музыкально-драматического театра.