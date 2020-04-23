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    Карагандинский спортсмен победил в международном онлайн-турнире по тогызкумалаку

    23 Апреля 2020, 20:11

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Қожанәсіп Асылхан из Агадыря (Карагандинская область) победил в международном онлайн-турнире по тогызкумалаку. Соревнования в условиях ЧП на специальной интернет-площадке организовали в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соревнованиях приняли участие 43 игрока из городов и регионов Казахстана, а также представители Монголии, Афганистана, Турции и Туркменистана.

    От Карагандинской области выступал 21-летний Асылхан Қожанәсіп. Он студент четвертого курса факультета информационных технологий Евразийского национального университета имени Л. Гумилева. Почти 12 лет играет в тогызкумалак - с тех пор, как записался в кружок в своей школе.

    «Было очень интересно сразиться с сильными соперниками в режиме онлайн. Я сыграл с девятью. В финале боролся за победу с уже знакомыми и принципиальными конкурентами из Мангистау и Павлодара. Конечно, рад, что мне удалось стать лучшим и занять первое место в престижном турнире. Надеюсь, что мы скоро справимся с коронавирусом, и начнутся нормальные соревнования, где эмоции, общение и захватывающий дух соперничества. Но онлайн-первенство в условиях карантина - тоже хороший способ не потерять форму и проверить себя», - говорит Асылхан Қожанәсіп.

    Молодой человек в прошлом году стал первым на турнире в Стамбуле, также он неоднократный победитель и призер республиканских чемпионатов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Спорт Национальный бренд
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