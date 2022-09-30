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    Карагандинский школьник стал призером Европейской юношеской олимпиады по информатике

    30 Сентября 2022, 04:42

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Десятиклассник из Караганды занял второе место в Европейской юношеской онлайн-олимпиаде EJOI-2022 по информатике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Европейской юношеской онлайн-олимпиаде EJOI-2022 по информатике участвовали 172 школьника из 32 стран. Сборную Казахстана представляли восемь человек – все они стали призерами интеллектуальных соревнований. Десятиклассник карагандинского лицея-интерната «Білім-инновация» № 1 Абзал Бекежан завоевал серебряную медаль.

    «Олимпийский успех – это результат не одного дня и даже не одного месяца. Обычно дети начинают участвовать в предметных олимпиадах с шестого или седьмого класса, а Абзал к соревнованиям по информатике приступил в середине восьмого. Стартовал позже своих конкурентов. Тем не менее добился значительного успеха. В юношеской олимпиаде он участвовал впервые. За восемь лет работы в школе мои ученики участвовали в олимпиадах разного уровня 531 раз и завоевали 281 медаль», – рассказывает преподаватель Абзала Нурсултан Ахметов.

    Нурсултан Ахметов в свое время учился в этом же лицее-интернате. И последние 4 года преподает в нем. По словам учителя информатики, главное – правильно направить ученика и помочь ему в начале олимпийского пути, а дальше он уже сможет развиваться сам.

    «Мы пересмотрели и изучили опыт предыдущих олимпиад такого уровня. За две недели до соревнований тех, кто прошел отбор, собрали в Астане и провели подготовку. Олимпиада была не очень сложной, состояла из двух туров, на каждый из которых давалось по три задания. В сборной Казахстана было восемь школьников, и все заняли призовые места – пять вторых и три третьих места. Карагандинскую область представлял я один. Планирую и дальше развиваться в IT-сфере», – поделился Абзал.

    Европейская олимпиада юниоров по информатике (EJOI) проходит c 2017 года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование
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