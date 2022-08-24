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    Карагандинский школьник прошел стажировку в Mассачусетском технологическом институте

    24 Августа 2022, 12:08

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ученик карагандинской NIS Амир Альмуханов прошел стажировку в одном из престижных университетов мира – в Массачусетском технологическом институте. Освоить новые научно-исследовательские навыки он смог благодаря образовательной программе НИШ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Амир Альмуханов неоднократно завоевывал призовые места на республиканских и международных олимпиадах по химии. В прошлом году на 55-ой Международной Менделеевской олимпиаде он стал обладателем бронзовой медали.

    В течение шести недель юноша проходил стажировку в группе профессора Дирка Энглунда, занимающейся исследованиями в сфере квантовой фотоники.

    По словам Амира, ему потребовалось несколько недель усердного самообучения, чтобы обрести знания, которые были необходимыми для исследовательской работы. Тема проекта – моделирование квантовой памяти, основанной на кольцевом резонаторе и комплексах празеодимия.

    «На протяжении всего исследовательского процесса мне помогала докторант Юкин София Дуан. Благодаря помощи Софии, а также тьюторов и проверяющих, я добился значительных результатов и успешно защитил свой проект. Однако я пока не намерен продолжать работу над проектом. Считаю, что лучше всего будет сначала поступить в университет и набрать необходимые знания в математике и электродинамике. Только после этого я буду готов вернуться к исследованиям в области квантовой фотоники», – сказал Амир.

    Программа RSI подарила Амиру незабываемые впечатления. Ведь за время программы он не только научился основам исследовательского процесса, а также завел новых друзей, многие из которых являются школьниками с выдающимися способностями в естественно-математическом направлении.

    «Я считаю, что именно новые знакомства являются самой важной частью программы. Как и все участники программы, буду дорожить своими воспоминаниями, и стараться поддерживать связь с другими участниками. Также стажировка позволила мне увидеть кампус MIT и понять, что значит быть его студентом», – сказал школьник.

    В планах у Амира - получить степень бакалавра в области химии или физики.

    «В долгосрочной перспективе планирую получить степень доктора наук и стать ученым-исследователем. Я еще не определился с конкретной областью исследований, но благодаря моему опыту с программой я рассматриваю квантовую фотонику как один из вариантов», - добавил Амир.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование США
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