Карагандинский школьник прошел стажировку в Mассачусетском технологическом институте

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ученик карагандинской NIS Амир Альмуханов прошел стажировку в одном из престижных университетов мира – в Массачусетском технологическом институте. Освоить новые научно-исследовательские навыки он смог благодаря образовательной программе НИШ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Амир Альмуханов неоднократно завоевывал призовые места на республиканских и международных олимпиадах по химии. В прошлом году на 55-ой Международной Менделеевской олимпиаде он стал обладателем бронзовой медали.

В течение шести недель юноша проходил стажировку в группе профессора Дирка Энглунда, занимающейся исследованиями в сфере квантовой фотоники.

По словам Амира, ему потребовалось несколько недель усердного самообучения, чтобы обрести знания, которые были необходимыми для исследовательской работы. Тема проекта – моделирование квантовой памяти, основанной на кольцевом резонаторе и комплексах празеодимия.

«На протяжении всего исследовательского процесса мне помогала докторант Юкин София Дуан. Благодаря помощи Софии, а также тьюторов и проверяющих, я добился значительных результатов и успешно защитил свой проект. Однако я пока не намерен продолжать работу над проектом. Считаю, что лучше всего будет сначала поступить в университет и набрать необходимые знания в математике и электродинамике. Только после этого я буду готов вернуться к исследованиям в области квантовой фотоники», – сказал Амир.

Программа RSI подарила Амиру незабываемые впечатления. Ведь за время программы он не только научился основам исследовательского процесса, а также завел новых друзей, многие из которых являются школьниками с выдающимися способностями в естественно-математическом направлении.

«Я считаю, что именно новые знакомства являются самой важной частью программы. Как и все участники программы, буду дорожить своими воспоминаниями, и стараться поддерживать связь с другими участниками. Также стажировка позволила мне увидеть кампус MIT и понять, что значит быть его студентом», – сказал школьник.

В планах у Амира - получить степень бакалавра в области химии или физики.

«В долгосрочной перспективе планирую получить степень доктора наук и стать ученым-исследователем. Я еще не определился с конкретной областью исследований, но благодаря моему опыту с программой я рассматриваю квантовую фотонику как один из вариантов», - добавил Амир.



