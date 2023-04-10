Карагандинский гвардеец стал серебряным призером чемпионата РК по рукопашному бою

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Национальной гвардии по рукопашному бою, посвященный памяти 17-воинам внутренних войск, погибших 7 апреля 1995 года на таджикско-афганской границе, проходил на базе спортивного комплекса ШВСМ Центрального стадиона им. Кажымукана города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течений трех дней лучшие бойцы со всей страны состязались в рукопашной схватке. Судьи соревнований должны были выявить сильнейших в семи весовых категориях. Всего собралось около 80 спортсменов из 4 региональных командований Национальной гвардии – «Оңтүстік», «Шығыс», «Батыс», и «Орталық», а также сборная команды Военной Академии Нацгвардии города Петропавловска, сборная воинской части 5573 (город Астана) и сборная воинской части 6654 (поселок Каракемер).

В весовой категорий до 57 кг обладателем 1 места стал военнослужащий из воинской части 5513 (город Тараз) Елжас Түсипханов, серебро завоевал гвардеец регионального командования «Орталық» (город Караганда) Тимур Журекенов, а третьего места удостоился боец из воинской части 6655 (город Актобе) рядовой Изгилик Марданов.





«Я бился в весовой категорий до 57 килограммов, и все, кто были против меня на татами, показали, что и в прям очень сильные ребята. Для меня не впервой разделить татами с соперником один на один, единственное - в этот раз я защищал не только свое имя, но и всю воинскую часть, где я сейчас служу, и представлял региональное командование «Орталық», - отметил Тимур Журекенов.

Рядовой Тимур Журекенов в данное время проходит службу в воинской части 5451 Национальной гвардии Республики Казахстан, в подразделении роты материально-технического обеспечения в должности специалиста-водителя. Он является чемпионом Международного турнира по ушу-саньда 2015 года, чемпионом Казахстана по таэквондо 2016 года и чемпионом Казахстана по кикбоксингу 2017 года.

Победителей в данной весовой категории поздравил лично советник Главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан генерал-майор Альберт Маткаримов.

По словам организаторов, главной целью мероприятия была популяризация рукопашного боя как военно-прикладного вида спорта среди военнослужащих и пропаганда здорового образа жизни.