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    Карагандинский бизнесмен перечислил 5 млн тенге на покупку экспресс-тестов на коронавирус

    20 Марта 2020, 11:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В партии «Nur Otan» рассказали о карагандинском бизнесмене, который перечислил 5 млн тенге пожертвований для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в Facebook партии «Nur Otan» продолжает знакомить с проектом «Один из нас».

    Вчера партиец из Шымкента, бизнесмен Кайрат Молдасеитов выделил 20 миллионов тенге для профилактики и борьбы с пандемией коронавируса. Его инициативу поддержал карагандинский предприниматель, член партии «Nur Otan» Габдолла Дюсенбаев, который перечислил в фонд 5 миллионов тенге в виде благотворительного пожертвования для приобретения экспресс-тестов, которые будут направлены в больницы для раннего выявления вируса и своевременного его лечения.

    Габдолла Дюсенбаев рассказывает, что про призыв коллеги узнал из новостей.

    «Вчера в «Казинформе» прочитал об этом. Я лично не знаю этого бизнесмена. Но то, что он призвал не оставаться равнодушным в такое время считаю правильным. Да, индивидуальным предпринимателям сейчас нелегко, даже уходим в минус. Но многие бизнесмены, надо признать, поднялись в свое время благодаря именно государственной поддержке. И соответственно, когда государству нужна наша помощь, должна быть отдача, я так думаю, - говорит Габдолла Дюсембаев.

    Отметим, быстрые экспресс-тесты на коронавирус – это то, в чем действительно сейчас нуждаются люди. Благодаря поддержке карагандинского бизнесмена, выделенная им сумма поможет тысячам казахстанцев.

    На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса.

    Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Благотворительность Нур Отан Политические партии Пневмония в Китае
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