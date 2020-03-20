Карагандинский бизнесмен перечислил 5 млн тенге на покупку экспресс-тестов на коронавирус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В партии «Nur Otan» рассказали о карагандинском бизнесмене, который перечислил 5 млн тенге пожертвований для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook партии «Nur Otan» продолжает знакомить с проектом «Один из нас».

Вчера партиец из Шымкента, бизнесмен Кайрат Молдасеитов выделил 20 миллионов тенге для профилактики и борьбы с пандемией коронавируса. Его инициативу поддержал карагандинский предприниматель, член партии «Nur Otan» Габдолла Дюсенбаев, который перечислил в фонд 5 миллионов тенге в виде благотворительного пожертвования для приобретения экспресс-тестов, которые будут направлены в больницы для раннего выявления вируса и своевременного его лечения.

Габдолла Дюсенбаев рассказывает, что про призыв коллеги узнал из новостей.

«Вчера в «Казинформе» прочитал об этом. Я лично не знаю этого бизнесмена. Но то, что он призвал не оставаться равнодушным в такое время считаю правильным. Да, индивидуальным предпринимателям сейчас нелегко, даже уходим в минус. Но многие бизнесмены, надо признать, поднялись в свое время благодаря именно государственной поддержке. И соответственно, когда государству нужна наша помощь, должна быть отдача, я так думаю, - говорит Габдолла Дюсембаев.

Отметим, быстрые экспресс-тесты на коронавирус – это то, в чем действительно сейчас нуждаются люди. Благодаря поддержке карагандинского бизнесмена, выделенная им сумма поможет тысячам казахстанцев.

На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.



