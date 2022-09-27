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    Карагандинским педагогам вручили ключи от служебных квартир

    27 Сентября 2022, 21:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня учителя четыре педагога получили ключи от служебных квартир в Сарани и Актасе Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В канун празднования Дня учителя арендное жилье получили четыре преподавателя Карагандинской области. Квартиры расположены в Сарани и Актасе. Среди получивших жилье - молодые специалисты и востребованные учителя», – написала на своей странице в Facebook руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

    Одной из обладательниц служебной квартиры стала Перуза Жайкбаева. Она - учитель истории, работает в лицее «Білім-инновация № 2». Ее трудовой стаж – 18 лет.

    «Я родом из Кызылорды. Переехала в Караганду в 2007 году – меня перевели сюда. Долгие годы вместе с детьми снимала жилье. Признаться, было сложно. Я воспитываю их одна. Арендаторы попадались разные: нередко повышали оплату, иногда просто продавали жилье и выселяли нас. Я рада, что мне выделили служебную квартиру. Теперь буду платить только за коммунальные услуги. Это хорошее подспорье для педагогов», – сказала Перуза Жайкбаева.

    Претендентов на служебные квартиры выбирали на заседании жилищной комиссии. На рассмотрение было вынесено семь заявлений, из них четыре одобрены. С педагогами заключены договоры найма.

    Всего на балансе управления образования Карагандинской области находятся 24 квартиры в Сарани и Актасе. На сегодня все они заселены.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Жилье
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