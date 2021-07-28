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    Карагандинских студентов поощряют за прививку от КВИ

    28 Июля 2021, 18:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бесплатные путёвки в спортивно-оздоровительный лагерь, курсы английского языка и приоритет при присуждении стипендий ректора вуза. О таких поощрениях для вакцинированных объявил Карагандинский технический университет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день в вузе прививку от коронавирусной инфекции получили 22% студентов и 76% сотрудников и преподавателей.

    «Объявляя акции, основной упор мы делаем всё-таки на студентов. Это бесплатные курсы по изучению английского языка в осеннем семестре. Всего планируем охватить 30 учащихся. Кроме того, каждый год проходит присуждение стипендий ректора вуза. В этом году приоритет будет отдан именно вакцинированным», – объясняет проректор по воспитательной работе Мирас Куттыбай.

    Также пройдёт розыгрыш бесплатных путёвок на неделю в спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник». Поехать можно будет летом следующего года. Путёвки разыграют среди студентов, сотрудников и преподавателей. Участвовать смогут все, кто получил вакцину до 10 августа. Розыгрыш пройдёт в начале сентября.

    «Сам я вакцинировался ещё в апреле. Сейчас меня приглашают в Центр крови. В качестве донора сдаю кровь на плазму для ковид-больных. Считаю, что вакцинация поможет победить пандемию», – говорит Мирас Куттыбай.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Вузы Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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