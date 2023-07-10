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    Карагандинских спасателей наградили за отвагу на пожаре в области Абай

    10 Июля 2023, 14:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двое сотрудников ДЧС Карагандинской области получили госнаграды за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего наградили 22 казахстанцев.

    Командир отделения специализированного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области сержант гражданской защиты Бекболат Жиренов удостоен медали «Ерлігі үшін». Служит в органах гражданской защиты с 2016 года.

    Ильяс Касымов командует отделением специализированной пожарной части № 4 города Балхаша, отмечен орденом «Айбын» ІІІ степени. На службе с 2015 года.

    Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев вручил государственные награды участвовавшим в ликвидации пожара в области Абай и объявил благодарность Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Лесной пожар на территории Батпаевского лесничества ГЛПР «Семей орманы» произошёл 8 июня этого года. В этот же день карагандинские пожарные выехали на помощь в область Абай.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия МЧС Абайская область
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