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    Карагандинских меценатов пригласили принять участие в благотворительной акции

    3 Марта 2022, 21:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцев приглашают принять участие в акции Qaiyrymdy ūrpaq, чтобы дать как можно больше возможностей детям из социально уязвимых слоёв населения получить качественное образование и развитие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году благодаря этому мероприятию помогли 137 юным жителям области на общую сумму более 5 миллионов тенге.

    «Такой результат стал возможен благодаря поддержке 60 молодых меценатов региона, которые достигли успехов в бизнесе и общественно-политической деятельности», – отметили в управлении по вопросам молодёжной политики.

    «Акция направлена на продвижение образовательных ценностей среди подрастающего поколения и молодёжи. А также на поддержку детей, которые хотят заниматься спортом, получить дополнительное образование. Основная аудитория – ребята из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, с ограниченными возможностями», – рассказал руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

    Благотворители (молодые предприниматели и депутаты, руководители государственных и частных учреждений, собственники и учредители организаций дополнительного образования и спортивных комплексов (секций) могут помочь детям в следующем:

    - предоставить бесплатный абонемент (дисконт) на посещение курсов развития, кружков дополнительного образования или спортивных секций (срок абонемента, направление определяются участниками самостоятельно);

    - купить спортивную одежду или инвентарь, подписку на образовательные онлайн-ресурсы, специализированную литературу.

    Для участия в акции можно обратиться в молодёжные ресурсные центры городов и районов либо в областной МРЦ.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Общество
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