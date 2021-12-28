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    Карагандинские йоги провели благотворительный марафон

    28 Декабря 2021, 13:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года в Караганде прошёл трёхдневный йога-марафон. Его 11 неравнодушным организаторам удалось собрать 240 тысяч тенге, которые они направили на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В марафоне приняли участие 20 человек. Хорошее начинание поддержали друзья организаторов и в других городах.

    «Катя и Саша, которые уже полгода путешествуют по Грузии, прислали нам 30 тысяч тенге. И пошутили, что будут принимать участие в нашем марафоне ментально. Ещё один друг провёл благотворительные практики в Алматы и отправил нам 30 тысяч тенге», – рассказал один из организаторов – Дамир Каримов.

    Денежную помощь решено было разделить на три части. На 66 тысяч тенге приобрели 330 подгузников для подопечных Карагандинской областной больницы сестринского ухода Красного Полумесяца. Их привезут в хоспис в ближайшее время вместе с новогодними подарками от Казахстанской академии йоги.

    В центр коррекции «Лапа помощи» было переведено 109 600 тенге. Участники марафона оплатили курс реабилитации для 11-летнего Яши Воротникова с ДЦП. В настоящее время сборы для помощи Яше продолжаются. Ему необходимы средства для госпитализации вместе с бабушкой в специализированную больницу в Санкт-Петербурге. Реабилитация там будет проходить бесплатно.

    Оставшиеся деньги потратили на спасённых волонтёрами животных.

    «Мы купили четыре больших пакета корма для питомцев карагандинского «Котокафе». Кроме необычного кафе, тут и лазарет, и передержка. В общей сложности здесь проживает больше 120 кошек и собак. Хватит корма на неделю», – отметил Дамир Каримов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность
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