Карагандинские выпускники школ выбирают отечественные вузы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Выбор вуза является одним из самых важных и сложных в жизни любого человека. О выборе университета и о своих дальнейших планах рассказали выпускники Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды, передает МИА «Казинформ».

Один из выпускников - Ерасыл Кадиржанов, выпускник Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды, обладатель знака Алтын белгі».

– Ерасыл, что было для вас самым важным при выборе университета?

– Для меня наиважнейшим факторами в выборе университета стали качество и степень актуальности обучения. Назарбаев Университет, являясь флагманом Казахстанского высшего образования отвечает всем современным международным требованиям, что безусловно сделало его ВУЗом моей мечты.

– Чего вы ожидаете от обучения в Назарбаев университете?

– Прежде всего ожидаю, что университет позволит мне освоить жизненно важные навыки, чтобы стать квалифицированным кадром в своей области. Планируя работать в сфере информационных технологий, я понимаю, что мир вокруг нас стремительно меняется, и необходимо обладать навыками высокого порядка для дальнейшего развития.

– Расскажите о выбранной профессии. Как вы определились с выбором?

– В обширной сфере информационных технологий, я выбрал специальность «Компьютерные науки» с последующими планами в специализации в области кибербезопасности. Стремление к этим профессиям идёт с детства, когда мне впервые купили компьютер, а чёткое и окончательное решение я принял учась в старших классах, где я занимался в клубе робототехники и участвовал в различных олимпиадах.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее? Связаны ли они с Казахстаном?

– После окончания учебы в Назарбаев Университет, планирую работать в крупных ИТ компаниях Казахстана. Ведь внося вклад в развитие этой отрасли, я вношу вклад в будущее своей Родины. В процессе работы также планирую получить магистерскую степень по кибербезопасности, так как это направление, на мой взгляд, крайне перспективное.

– Какие советы вы можете дать учащимся младших классов?

– Учась в НИШ, вы имеете огромный потенциал и крайне широкие возможности для реализации этого потенциала. Вас окружают учителя-эксперты, у которых за плечами многолетний жизненный и академический опыт. Работайте вместе, участвуйте в олимпиадах, активно вносите свой вклад в развитие ученического сообщества не только в стенах Карагандинской школы, но и в других городах, участвуя в экспедиции ТЕТ и др. мероприятиях. Всегда будьте в поиске новых горизонтов, новых знакомств, ведь это здорово расширяет кругозор. Поверьте мне, школа предоставляет Вам все условия и ресурсы, чтобы Вы стали успешными и ответственными гражданами Казахстана!

Анара Сембекова, выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды, обладательница знака «Алтын белгі».

– Анара, вы получили приглашения от нескольких зарубежных университетов, таких как Qunnipiak University в США и Hult International School of Business в Великобритании. Но в итоге ваш выбор пал на Назарбаев университет...

– Образование в сфере медицины лучше всего получать на родине, по причине того, что в разных странах всегда своя специфика работы. А Назарбаев университет, в свою очередь, является лучшим высшим учебным заведением Казахстана. Я участвовала в двухнедельном лагере на базе университета и была поражена условиями обучения: лабораториями, оборудованием и профессорами. Все на высшем уровне.

Сейчас я планирую остаться в Казахстане, поближе к семье, к родным истокам. Считаю, что нужно увидеть мир, много путешествовать, может даже пожить несколько лет заграницей. Однако все равно оставаться верным своей Родине.

– Как проходил процесс поступления? Были ли трудности?

– Я подавала на ранний этап отбора. Процесс начался еще в прошлом году, когда я сдавала экзамены SAT и IELTS. Затем заполнила форму и подала документы на сайте NU Admissions. Благодаря инструкциям в открытом доступе, проблем не возникало.

– Какие у вас планы, в дальнейшем связанные с профессией?

– Я выбрала направление медицины. Даже в век высокоскоростного интернета в данной сфере очень много белых пятен: неизлечимых болезней, непонятных явлений. У меня есть много идей для потенциальных исследований. В университетские годы планирую взяться за них и внести свою лепту в развитие здравоохранения.

– Что вы посоветуете учащимся младших классов и ребятам, которые сейчас задумываются о поступлении в НИШ?

– Им я хочу сказать: «Дерзайте!». Может будет сложно, вы будете сомневаться в своем выборе, но все равно НИШ - это бесценный опыт, который открывает много дверей и возможностей в будущем.