Карагандинские врачи прокомментировали состояние пострадавшего при взрыве в многоэтажке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Состояние выпавшего во вторник с балкона 8-го этажа жителя города средней степени тяжести. Врачи диагностировали переломы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние больного ближе к средней степени тяжести. В сознании, адекватен, ориентирован. В реанимации. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. У пациента закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом костей голени со смещением», - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, 10 января в 21:29 поступило сообщение о пожаре в Караганде по проспекту Республики, 18/2. В 16-ти этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на 8-м этаже произошло горение на общей площади 30 кв.м.

Из горевшей квартиры выпал мужчина 1979 г.р., он госпитализирован в медучреждение. В ходе проведения разведки обнаружены тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины).

Силами ДЧС из квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 48 человек (из них 9 детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребенок). В 22:55 пожар ликвидирован. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.

«Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Для обогрева жильцов к задействованы три вахтовки ДЧС. Эвакуированные жильцы будут размещены по родственникам и в гостиницах города. На месте работают психологи.

Решается вопрос по возвращению жителей в квартиры.



Фото: пресс-служба ДЧС области

