Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Карагандинские врачи прокомментировали состояние пострадавшего при взрыве в многоэтажке

    11 Января 2023, 09:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Состояние выпавшего во вторник с балкона 8-го этажа жителя города средней степени тяжести. Врачи диагностировали переломы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состояние больного ближе к средней степени тяжести. В сознании, адекватен, ориентирован. В реанимации. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. У пациента закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом костей голени со смещением», - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

    Напомним, 10 января в 21:29 поступило сообщение о пожаре в Караганде по проспекту Республики, 18/2. В 16-ти этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на 8-м этаже произошло горение на общей площади 30 кв.м.

    Из горевшей квартиры выпал мужчина 1979 г.р., он госпитализирован в медучреждение. В ходе проведения разведки обнаружены тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины).

    Силами ДЧС из квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 48 человек (из них 9 детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребенок). В 22:55 пожар ликвидирован. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.

    «Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Для обогрева жильцов к задействованы три вахтовки ДЧС. Эвакуированные жильцы будут размещены по родственникам и в гостиницах города. На месте работают психологи.

    Решается вопрос по возвращению жителей в квартиры.


    Фото: пресс-служба ДЧС области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Взрыв Пожар Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников
    Девятерых спасли и более 70 человек эвакуировали из пожаров за сутки в Казахстане
    Названа причина смерти ребенка в городском бассейне Байконура
    В результате торнадо в США погибли семь человек
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области
    Новости партнеров