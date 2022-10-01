Карагандинские врачи лечат варикозное расширение вен по новой технологии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде сосудистые хирурги применяют новый метод лечения варикозного расширения вен. Таким образом, врачи решают не только эстетические проблемы своих пациентов, но и исключают риск возникновения тромбофлебита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года в одной из клиник Караганды пролечили более 450 пациентов с варикозным расширением вен. Это заболевание одинаково часто возникает как у мужчин, так и у женщин разного возраста. Его причинами являются наследственная слабость соединительных тканей, работа, связанная с длительным стоянием или сидением.

Лечение варикозного расширения вен входит в пакет ОСМС и для застрахованных пациентов проводится бесплатно. Затраты покрываются за счет средств фонда медстрахования.

Варикоз – проблема не только косметическая, заболевание может вызвать тромбофлебит вен.

«Тромбофлебит вен – это самое грозное осложнение варикозной болезни. Он может возникнуть на любой из трех стадий болезни. В варикозных венах кровь застаивается, тромбируется. Впоследствии любое изменение в организме может спровоцировать тромбофлебит. Тромб может оторваться, попасть в легкое, может возникнуть тромбоз глубоких вен», - говорит сосудистый хирург Тимур Сраубаев.

Больше 90 % случаев варикозного расширения вен врачи пролечили при помощи радиочастотной абляции (РЧА). По сравнению с лечением лазером этот метод менее травматичный для окружающих вену тканей.

«При радиочастотной абляции меньше повреждается вена, окружающие ткани, нервы не страдают. Катетеры уже усовершенствованные, в них стоят датчики температуры, которые определяют, как сильно прижата вена. После РЧА намного меньше рецидивов. Процедура проходит под местной анестезией через пункцию. Длится операция 20-30 минут, а после нее человек продолжает свой обычный образ жизни. Ограничения по нагрузкам рекомендованы тем, чья работа связана с тяжелым физическим трудом», - отметил Тимур Сраубаев.

Врачи отмечают, у женщин в 15-20 % расширение вен на ногах сопровождается расширением вен малого таза. Выявить заболевание можно на УЗИ вен малого таза. Лечение в таких случаях проводится в стационаре.