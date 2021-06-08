Карагандинские ученые стали заслуженными изобретателями Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги конкурса «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан – 2021». Обладателями звания стали учёные Карагандинского технического университета Дмитрий Пак и Виталий Куликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награда является формой поощрения авторов наиболее важных и широко используемых изобретений. Из девяти кандидатов на звание наибольшее количество баллов набрали карагандинцы.

Изобретения и. о. доцента кафедры «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» Дмитрия Пака относятся к области контроля качества твёрдых горючих ископаемых ядерно-физическими способами и методами анализа веществ с помощью гамма- и нейтронного излучения.

Основным направлением научных исследований профессора кафедры «Нанотехнологии и металлургия» Виталия Куликова является разработка моделей дисперсных сред при одновременном статическом и термическом нагружении. Учёный впервые стал использовать нестационарную нагрузку в процессах формообразования песчано-смоляных смесей.

Победителям вручены дипломы и памятные ленты «Заслуженный изобретатель Республики Казахстан».



