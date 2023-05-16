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    Карагандинские тяжелоатлеты стали призерами чемпионата Азии

    16 Мая 2023, 19:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спортсмены стали призерами чемпионата Азии по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди взрослых. Артем Антропов завоевал «серебро», Аиша Омарова – «бронзу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионат Азии проходил в Чинджу (Южная Корея). В континентальном первенстве участвовали сильнейшие спортсмены из 31 страны.

    От Карагандинской области в составе национальной сборной выступали трое тяжелоатлетов – Артем Антропов, Аиша Омарова и Любовь Ковальчук. Все спортсмены являются мастерами спорта международного класса, воспитанниками областной комплексной СДЮСШ. Тренируются под руководством заслуженного тренера РК Ивана Снегурова.


    Артем Антропов в весовой категории 109 кг занял второе место в толчке с результатом 227 кг. В сумме двоеборья (172 в рывке + 227 = 399 кг) стал серебряным призёром чемпионата Азии.

    Аиша Омарова в весовой категории 87 кг в толчке с результатом 127 кг стала третьей, а в общем зачёте (227 кг) заняла четвёртое место. Любовь Ковальчук – четвертая позиция.

    Чемпионат Азии по тяжелой атлетике является квалификационным турниром в преддверии Олимпийских игр – 2024 в Париже.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Тяжелая атлетика
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