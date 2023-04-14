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    Карагандинские студентки пришли на занятия в национальной одежде и украшениях

    14 Апреля 2023, 05:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В камзолах и серебряных украшениях пришли на занятия студентки Карагандинского технического университета имени А. Сагинова. Молодежная ассоциация «Жас орда» в преддверии национального Дня влюбленных объявила челлендж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Девушки достали наряды, подаренные бабушками. Своим примером показали: совмещать национальные изделия с современной повседневной одеждой – это красиво и стильно.

    «У нас молодежь очень креативная. К национальному Дню влюбленных мы объявили конкурс среди студентов. Необходимо прийти в университет в национальных нарядах. Сделать фото или видео и опубликовать в Instagram с хештегом #OZGESESTU. Национальная одежда и украшения сегодня входят в моду. Это не просто красиво, а помогает сохранить культуру и традиции», – рассказал председатель МА «Жас орда» Адилхан Назым.

    Студентка второго курса горного факультета, будущий геофизик Гулим Тусупова знает: ювелирные изделия – это украшения и своего рода оберег, по ним можно узнать возраст и социальный статус владелицы.

    «Об этом мне рассказала бабушка. К примеру, головное украшение шекелік носят девушки до замужества. А вот такой браслет білезік означает, что девушка очень женственная, милая, хрупкая. Это украшение по моему эскизу сделала подруга к празднику Наурыз. Жилет, в котором пришла в университет, – это подарок от бабушки. Она сшила его, когда я оканчивала школу», – поделилась Гулим.

    Камзол первокурсницы Ахтоты Бадамбаевой – семейная реликвия.

    «Ему больше десяти лет. Сшила бабушка, которой сейчас уже нет с нами. Национальный наряд – память о ней. И я всегда буду чувствовать поддержку бабушки», – говорит студентка факультета энергетики, автоматики и телекоммуникаций.

    Молдир Рахымбекова учится на втором курсе этого же факультета. По словам девушки, наряд ей тоже достался от бабушки. Вышитый бисером камзол хранился у тети, а потом перешел к племяннице.

    Итоги конкурса объявят 14 апреля на концерте в честь героев народного эпоса Қозы Көрпеш и Баян Сұлу. Самых оригинальных и креативных студентов наградят подарками от спонсоров.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Культура Молодежь Караганда
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