Карагандинские спасатели работают в круглосуточном режиме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Критических ситуаций в населённых пунктах и на дорогах Карагандинской области из-за паводка нет. Спасатели работают в круглосуточном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С 31 марта по 4 апреля в областной противопаводковый штаб департамента по ЧС поступило 125 сообщений об угрозе подтопления придворовых территорий, а также 18 уведомлений по переливу на автодорогах.

О мерах по ликвидации последствий паводка на онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций проинформировал руководитель областного ДЧС Мурат Катпанов.

«По всем случаям подтопления дворов проведена работа по откачке и отводу воды, очистке арыков и каналов, отсыпке инертных материалов и укладке мешкотары. С начала паводковых процессов откачено 31 693 куба воды, очищено 1700 метров арыков. На контроле 11 случаев угрозы подтопления, в том числе девять в Караганде и два в Бухар-Жырауском районе», – рассказал Мурат Катпанов.

Также оперативно устраняются переливы через автодороги. В центре пристального внимания остаются два участка на областных дорогах: Буркутты – Егиндибулак – Коянды и Темиртау – Кзылкаин (Чкалова – Берязники). В 12 км от села Коянды движение закрыто для всех видов транспорта.

Спасатели провели 14 взрывных работ на реках Нура, Есен, Жарлы, Сабыр-Қожа, Жаманко и озере Карасор. Продолжаются сбросы из крупных водохранилищ. В борьбе с паводком задействовано более 250 человек и 106 единиц техники.

Спасатели предупреждают: с 4 по 11 апреля по всей территории области ожидается повышение температуры, а 6–7 апреля – дождь. Жителям нужно провести превентивные меры на собственных территориях. Очистить арыки и дворы от снега.

Заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин также попросил жителей уделить повышенное внимание детям.