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    Карагандинские школьники стали изучать историю Казахстана с помощью аниме

    12 Февраля 2023, 18:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинской специализированной школе-лицее-интернате имени Н. Нурмакова дети изучают предмет через комиксы. Причем сами учащиеся и являются создателями красочных журналов об истории Казахстана. Одиннадцатиклассницы разработали и уже выпустили первый журнал – «Казахское ханство».

    Идея создать аниме-комиксы об исторических личностях принадлежит преподавателю истории Асем Тарыбаевой.

    «Я обратила внимание, что ученики средних классов интересуются аниме «Наруто». Предложила старшеклассникам сделать казахские комиксы, но героев изображать в стиле аниме. Меня поддержали ученицы 11-го класса. В ноябре прошлого года мы выпустили первый журнал «Казахское ханство». Он состоит из 20 страниц. За основу был взят роман Ильяса Есенберлина «Кочевники», – сказала Асем Тарыбаева.

    Воплощают задумку преподавателя четыре школьницы. Молдир Ауелхан и Фариза Сагит рисуют, а Фатима Амирзада и Аружан Булгунаева собирают и обрабатывают информацию.

    «Мы очень любим рисовать, хотя специально этому не учились. Первый выпуск рисовали полностью от руки. Для создания новых историй используем компьютер», – отметила Фариза Сагит.

    Над первыми аниме-комиксами школьницы трудились около двух месяцев. Больше всего времени ушло на обсуждение и проверку исторических материалов. Школа выпуск комиксов всячески поддерживает и обеспечивает юных издателей необходимыми материалами.

    Сейчас идет работа над вторым журналом – «Алашская интеллигенция». В нем будет уже 40 страниц. В год планируется выпуск четырех комиксов.

    «Так как девочки в этом году оканчивают школу, они уже сейчас готовят себе смену. Их дело будут продолжать учащиеся 10-го класса. Они уже приняли участие в выпуске комиксов про батыров. Первая история рассказывает о Жедебае-батыре», – добавила преподаватель истории.

    Но самое главное – комиксы получили признание у школьников. Их с интересом читают и рассматривают шестиклассники. Пользуются популярностью и создатели: у девочек начали просить автографы.



    Фото: СШЛИ им. Н. Нурмакова

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование История Казахстана школа
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