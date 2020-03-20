Карагандинские предприниматели поддержали инициативу Елбасы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Предприниматели Карагандинской области поддержали обращение Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, передает МИА «Казинформ».

«В эти нелегкие для нашей страны, для всего мира дни Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился ко всем казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и правительства, направленные на борьбу с коронавирусом.

Представители промышленного сектора, предприниматели, работники сферы сельского хозяйства Карагандинской области, где начинал свою трудовую деятельность Елбасы, считают справедливыми слова Нурсултана Абишевича о том, что каждый гражданин должен внести свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом. Они поддерживают идею создания Фонда для сбора средств на борьбу с коронавирусом не на словах, а на деле.

Только трудовые коллективы группы компаний ТОО «Казахмыс» перечислили 400 млн. тенге в названный фонд.

Также эту инициативу поддержали АО «Шубаркуль комир», крестьянское хозяйство «Шанс» Абайского района, ТОО «Шерубай су», ТОО «ПК им.Кирова» Бухар-жырауского района и многие другие.

Промышленники и предприниматели Карагандинской области уверены, что эта инициатива получит свое дальнейшее развитие, и вместе мы преодолеем любые трудности», - говорится в заявлении карагандинских предпринимателей.