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    Карагандинские полицейские встретились с боксером-профессионалом Русланом Мадиевым

    30 Июля 2019, 20:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде вЖелезнодорожном отделе полиции Управления полиции города в рамкахпатриотического и духовно-нравственного воспитания прошла встреча личного состава с казахстанскимбоксером-профессионалом Русланом Мадиевым, передает корреспондент МИА«Казинформ».

    Встреча прошла вформате диалога. В начале встречи начальник Железнодорожного ОП майор полиций АскарСадуакасов отметил, что всегда интересуется положением дел в спорте, всяческиподдерживает и переживает за наших соотечественников. По поручению Аскара Садуакасова, участковые инспектораОМПС ЖД ОП активно ведут работу по пропаганде здорового образа жизни срединаселения и вовлечению в спорт молодежи обслуживаемой территории.

    В свою очередь РусланМадиев поделился с полицейскими секретом успеха в спорте, а также рассказал,как попал в бокс, какие победы для него наиболее ценны, как он справлялся сполученными травмами, о профессиональной карьере. Также гость мероприятия поделилсяформулой своего успеха. Боксер отметил, что, благодаря требовательности к себеи силе воли, можно достичь невероятных успехов.

    Аскар Садуакасоввручил Руслану Мадиеву памятный подарок и поблагодарил казахстанскогобоксера-профессионала за участие в мероприятии. В завершении встречи всежелающие получили автограф от спортсмена и сделали с ним фото на память.

    В мероприятии принялиучастие директор КГКП «Шахтер» Вячеслав Мазитов, директор спорткомплекса«Локомотив» Хасен Оспанов, представитель акимата Октябрского района Сатбек Камалиев.

    26-летний боксерРуслан Мадиев является уроженцем Караганды. Он начал заниматься боксом в10-летнем возрасте и в качестве любителя провёл на ринге более 100 поединков. Выступална различных турнирах Казахстана и входил в состав молодёжной сборной страны. В2013 году перешел в профессионалы и подписал контракт с компанией GGGPromotions.

    Свой первыйбой после ухода из промоутерской компании своего соотечественника ГеннадияГоловкина казахстанский боксер (12-1, 5 КО) провел в июле этого года. Поединокв первом полусреднем весе против филиппинца Рики Сисмундо (35-13-3, 17 КО),который прошел в городе Карсон-Сити (столице штата Невада, США), единогласным решением судей завершилсяпобедой Руслана Мадиева.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Силовые структуры
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