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    Карагандинские музыканты дают выездные концерты по программе «Рухани жаңғыру»

    13 Сентября 2019, 17:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области второй год по программе «Рухани жаңғыру» реализуется культурный проект «Музыка Великой степи». Инициативу проявили коллективы города Сарани, которые посещают с концертами сёла и другие города области.

    Такой выездной концерт состоялся в санатории «Жартас» Абайского района. Перед отдыхающими выступили народный хор «Мудрость», народный духовой оркестр и эстрадно-джазовая группа.

    В эстрадно-джазовом коллективе играют и ветераны, и молодёжь, выпускники Колледжа искусств имени Таттимбета. Некоторые участники ещё учатся в школе. Группой руководит лауреат молодёжной премии акима Сарани «Қыран» Ирина Борзых. Она старается привить любовь к игре на таких инструментах, как валторна, кларнет, саксофон, труба, - рассказала руководитель этнокультурного общественного объединения славянских народов «Россиянка» Юлия Яковлева.

    Зрители благодарили музыкантов за замечательный концерт и возможность на отдыхе соприкоснуться с великим искусством.

    В этом году участники проекта также побывали с выездными концертами в посёлках Карабас и Шубарколь, селе Курма. Инициаторы заверили, что они готовы радовать музыкой жителей даже самых отдалённых и малонаселённых аулов. В следующем году запланировали программу по сёлам Бухар-Жырауского района.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Культура Рухани жаңғыру
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