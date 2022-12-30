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    Карагандинские лесничие задержали мужчину с тремя срубленными соснами

    30 Декабря 2022, 20:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде лесничие задержали мужчину, срубившего три молодые сосны. Теперь нарушителю грозит штраф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На территории государственного лесного фонда 29 декабря (в Тихоновке) лесная охрана задержала браконьера, который срубил три метровые сосны.

    «В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Дело будет передано в административный суд», – сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

    Ранее на Пригородном участке государственного лесного фонда был задержан мужчина за незаконную заготовку сосновых веток. Дело передано в отдел полиции Темиртау.

    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области напоминает, что незаконная порубка лесных насаждений хвойных пород, входящих в госфонд, влечет за собой административную или уголовную ответственность. Если ущерб составляет до 100 МРП, то накладывается штраф в размере 100 МРП. Ущерб свыше 100 МРП – штраф до 180 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов, либо арест до 45 суток с конфискацией имущества.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Природа Караганда
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