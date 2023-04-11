Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана

    11 Апреля 2023, 01:00

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Спортсменка из города Сарани Карагандинской области Ксения Игнатова поставила новый рекорд и завоевала пять золотых медалей на чемпионате Казахстана по плаванию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Воспитанница школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени А. Молдагуловой проплыла 200 метров на спине с результатом 02:14,17.

    Первенство Казахстана по плаванию проходило в Талдыкоргане. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 16 регионов страны. На чемпионате установлено пять рекордов РК.

    Среди них и достижение Ксении Игнатовой.

    Турнир был отборочным на предстоящий чемпионат мира по водным видам спорта (г. Фукуока, Япония). По итогам в Страну восходящего солнца поедут шесть казахстанских спортсменов, в том числе Ксения Игнатова.

    «В 2022 году после всех успешных выступлений уроженка Сарани заняла верхнюю строчку в национальном рейтинге среди своих сверстниц и стала первой претенденткой на участие в Азиатских играх в 2023 году», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Талдыкорган
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Чолпон-Ате
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске