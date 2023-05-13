Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана по плаванию

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанница школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени А. Молдагуловой города Темиртау Ксения Игнатова улучшила свое достижение и установила новый рекорд Казахстана по плаванию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На международном турнире Acropolis swim open в Афинах дистанцию в 200 метров на спине спортсменка преодолела за 2:12,91.

Почти месяц назад карагандинская пловчиха установила рекорд страны на чемпионате Казахстана, проплыв 200 м на спине с результатом 02:14,17. И вот показатель улучшен на международных соревнованиях Acropolis swim open.

«Ксения Игнатова на дистанции 200 метров на спине завоевала серебро и установила новый рекорд Казахстана – 2:12,91. Более того, она взяла еще две бронзы в комплексном плавании на дистанциях 200 м и 100 м на спине. Тренируют спортсменку Станислав Осинский и Николай Цвиркунов», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.



