Карагандинская птицефабрика начала зарабатывать на курином помёте

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ - В селе Курминское Абайского района Карагандинской области птицефабрика запустила биогазовую станцию для переработки куриного помёта. Предприятие уже реализует по «зелёному» тарифу электроэнергию, вырабатываемую из возобновляемых источников энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный интернет-ресурс областного акимата.

С работой установки ознакомились заместитель Премьер-Министра - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.





Биогазовую станцию ТОО «Агрофирма «Курма» начало строить в 2015 году, запустили установку в этом году. Инвестиции составили 573 млн тенге. Установлено современное оборудование швейцарского, австрийского и немецкого производства.



Приобретение установки позволяет сделать птичье производство безотходным. Из куриного помёта вырабатывается биогаз, который в дальнейшем используется для производства электрической и тепловой энергии и биоудобрений.



Мощность станции - 8 800 000 кВт/ч электроэнергии, свыше 18 тыс. тонн биоудобрений.



Установку обслуживают 12 человек. По информации предприятия, сегодня биогазовая станция вышла на 60% мощности, ежесуточно производится до 23 тыс. куб. м биогаза, основную долю которого занимает метан.



«Мы уже вышли на продажу электроэнергии благодаря поддержке АО KEGOC и Расчётно-финансового центра. Для птицефабрики это выгоднее, чем использовать энергию на свои нужды. Реализуем по «зелёному» тарифу - 32 тенге за кВт/ч. За три месяца продали около 500 тыс. кВт/ч», - сказал начальник биогазовой станции ТОО «Агрофирма «Курма» Султан Каспаков.



По словам специалиста, для производства одного киловатта уходит порядка 100 кг куриного помёта. Предприятие перерабатывает в сутки около 150 тонн птичьих отходов и производит из биогаза около 14 тыс. кВт/ч электроэнергии. Для сравнения, сама птицефабрика потребляет в месяц 350 тыс. кВт/ч.

В будущем предприятие надеется окупить вложения в биогазовую станцию за 4-5 лет.



