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    Карагандинская полиция перешла на усиленный вариант несения службы

    30 Августа 2023, 21:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полиция перешла на усиленный вариант несения службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в праздничные дни карагандинская полиция совместно с военнослужащими Национальной гвардии провела гарнизонное построение. На построении начальник департамента полиции области Санжар Адилов поручил стражам порядка в областном центре обеспечить безопасность граждан.

    «Мнение населения о полиции складывается, в первую очередь, на основании профессионализма сотрудников, соблюдения ими этических норм, своевременного прибытия на место происшествия. Вы должны всегда помнить об этих принципах при несении службы. Соблюдать конституционные права граждан, обеспечить вежливое и корректное отношение к ним. Каждый из вас вносит большой вклад в профилактику и борьбу с преступностью», – сказал начальник департамента.

    После проведения инструктажа, поздравив с Днем Конституции, главный полицейский области наградил несущих службу на улицах города ряд стражей порядка и военнослужащих. По окончании построения ряды полицейских и солдат срочной службы прошлись праздничным маршем.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью Безопасность Караганда полиция
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