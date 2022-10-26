Карагандинская писательница победила в республиканском конкурсе имени Ыбырая Алтынсарина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В республиканском конкурсе имени Ыбырая Алтынсарина на лучшее литературное произведение для детей и подростков на русском языке победила карагандинская писательница Елена Пономаренко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Литературное соревнование уже во второй раз проводит Костанайский областной филиал Союза писателей Казахстана.

Произведения конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в которое вошли педагоги, учёные, писатели и библиотекари. А также работало детское жюри, состоящее из любителей чтения.

Премия присуждалась в двух номинациях: «Лучшее произведение на казахском языке» и «Лучшее произведение на русском языке». Детским жюри тоже был учрежден специальный приз.

Лучшим произведением на казахском языке стала работа «Менің атым Қожа. Шуақ» Мейіржана Жылқыбая из Алматы. Он же получил и приз детского жюри. Сборник рассказов «Опаленное детство» Елены Пономаренко стал лучшим в номинации на русском языке.

«Я победила со своей книгой «Опаленное детство». Это воспоминания детей войны от 6 до 13 лет. В сборник вошло 96 рассказов. Моя книга довольно популярна у нас в Караганде, и мне хотелось бы рассказать о ней и читателям из других регионов», – говорит писательница.

Елена Пономаренко пишет не только для детей, но и для взрослых. Книги небольшим тиражом издает за свой счет и отдает их в детские дома и дошкольные учреждения.



