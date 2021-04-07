Карагандинская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Красная» зона по коронавирусу в Казахстане пополнилась еще одним регионом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал МВК по нераспространению коронавирусной инфекции.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 апреля 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.