10:07, 07 Апрель 2021 | GMT +6
Карагандинская область вошла в «красную» зону по коронавирусу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Красная» зона по коронавирусу в Казахстане пополнилась еще одним регионом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал МВК по нераспространению коронавирусной инфекции.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 апреля 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В «желтой» зоне: город Шымкент.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.