Карагандинская область во время пандемии: борьба с коронавирусом и антикризисные меры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Карагандинской области эпидемиологическая ситуация стабильная. Регион находится в «зелёной» зоне по распространению коронавирусной инфекции. Сделано всё необходимое по подготовке к возможной второй волне заболеваемости. Как область живёт во время пандемии - об этом в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Экономика

Несмотря на все трудности, Карагандинская область сохранила устойчивый рост экономики. По всем основным показателям социально-экономического развития достигнуто увеличение.

По итогам 11 месяцев индекс физического объёма промышленности составил 101,4%. В обрабатывающей промышленности выпуск продукции увеличился на 3,4%.

На 2020 год в области запланирован рост промышленности на 3,3% с объёмом в 2,7 трлн тенге.

Инвестиции в основной капитал составили 640 млрд тенге. Из этой суммы доля частных инвестиций - 83%.

Реализуются 50 новых инвестиционных проектов на общую сумму около 2 трлн тенге с созданием более 12,5 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день запущено 11 новых производств на 203,6 млрд тенге, создано более 2,5 тыс. рабочих мест.

В регионе действуют 88 684 субъекта малого и среднего предпринимательства - их количество не уменьшилось по отношению к прошлому году.

В области в этом году строят больше жилья. По итогам года планируется ввести 525 тыс. кв. м - это на четверть превысит показатель 2019 года.

Для обеспечения социально-экономической стабильности в области был разработан антикризисный план, состоящий из 108 мероприятий. Особое внимание уделяется поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

По программе «Экономика простых вещей» одобрены льготные кредиты на реализацию 114 проектов на общую сумму 9,5 млрд тенге. По проекту «Бизнес бастау» основам предпринимательства обучено 1 800 человек, и ещё 602 человека охвачено проектами «Бизнес-советник» и «Бизнес-школа».

В Карагандинской области в Дорожную карту занятости вошли 624 проекта на общую сумму 64 млрд тенге. Благодаря программе было создано свыше 16 тысяч рабочих мест. Половина этого количества трудоустроена через центры занятости. По программе «Еңбек» мерами занятости охвачено более 44 тыс. человек.

Сельское хозяйство

Положительная динамика отмечается в сельском хозяйстве. Выросло производство продукции в сферах животноводства и растениеводства.

Намолочено более миллиона тонн зерна при средней урожайности 11 центнеров с гектара. Собрано 270 тыс. тонн картофеля и 53 тыс. тонн овощей.

Для недопущения роста цен на социальные муку и хлеб сформирован резервный фонд пшеницы. Также в стабфонд направлено больше пяти тысяч тонн картофеля и овощей - местные сельхозтоваропроизводители выделили часть своего урожая.

В Карагандинской области выросли инвестиции в сельское хозяйство. В сфере АПК реализуется 31 проект на общую сумму 41 млрд тенге, с созданием 1 786 рабочих мест. Большая часть из них связана с переработкой сельхозпродукции. В этом году уже введено 12 проектов на 1,4 млрд тенге.

Местные фермеры снабжают продовольствием карагандинцев и поставляют свою продукцию в столицу. В области с достатком производится мяса, картофеля и моркови, яиц, колбасных изделий. Увеличивается производство овощей.

Здравоохранение

В период первой волны COVID-19 в области были развёрнуты провизорные госпитали, организованы дополнительные койко-места для лечения инфицированных пациентов.

При подготовке к возможной второй волне, учитывая предыдущий опыт, акцент сделали на усилении первичной медицинской помощи. Это поможет выявить заболевших на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Создано 288 мобильных поликлинических бригад. Парк санитарного автотранспорта скорой помощи полностью обновлён.

Девять передвижных медкомплексов подготовлены для работы в отдалённых сёлах.

В области функционируют 9 ПЦР-лабораторий общей мощностью более 10,5 тыс. тестов в сутки.

Пополнен запас лекарств для больниц, поликлиник и аптек. В области сформировали стабфонд наиболее востребованных лекарственных препаратов на 1 млрд тенге. Пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учёте, обеспечили необходимыми медикаментами на три месяца вперёд.

Коечный фонд увеличился в три раза. За весь период было создано 45 госпиталей, из них сейчас работают 17, остальные законсервированы.

Сохраняется плановая медицинская помощь.

В Жезказгане построили новый модульный госпиталь на 200 коек. В Темиртау открыли инфекционный стационар на 250 коек. Отремонтировали инфекционные корпуса в Шахтинске и Абае. В здании института профзаболеваний Медицинского университета Караганды подготовлен инфекционно-провизорный госпиталь.

Увеличено оснащение медицинским оборудованием.

Следуя принципу BizBirgemiz, помощь в этом оказали бизнесмены. Приобретено 364 ИВЛ-аппарата, 2 500 концентраторов кислорода, 2 600 пульсоксиметров, 40 цифровых рентген-аппаратов. В 25 госпиталях установлены централизованные системы подачи медицинских газов - всего 710 точек. Функционируют 22 компьютерных томографа.

Цифровизация

В период режима ЧП появилась срочная необходимость в регулировании потоков граждан без создания коллапса. На помощь пришли цифровые технологии.

В короткий срок в области удалось разработать и запустить Единый информационный сервис доставки продуктов и медицинских препаратов BA09.KZ и сервис получения электронных пропусков Propusk.kz (результат работы команды местных IT-специалистов). При этом не было потрачено ни одного тенге из бюджета.

Сервис BA09.KZ предлагал горожанам большой ассортимент товаров из супермаркетов, аптек, ресторанов и пиццерий. Можно было заказать доставку необходимых продуктов и лекарств. На сайте также принимались заявки от желающих стать волонтёрами.

В условиях карантина у людей возникало много вопросов, поэтому важно было наладить постоянный канал информации. Служба Senim109 стала работать в усиленном режиме, и единый номер 109 был включён в список горячих линий. В контакт-центр обратилось более 150 тысяч жителей области - все они получили ответы на вопросы и смогли решить свои проблемы.

Образование

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, всем школам области заканчивать минувший учебный год пришлось в формате онлайн. С четвёртой четверти более 180 тысяч учеников перешли на «удалёнку».

Детские сады закрылись. В середине августа 2020 года с учётом эпидситуации стало возможно возобновить деятельность дежурных групп с наполняемостью не более 15 человек в каждой. При этом главным санитарным врачом определён перечень санитарно-эпидемиологических требований: генеральная уборка не менее двух раз в день, проветривание каждые два часа, кварцевание и др. Родителям вход в здание запрещён.

С 1 сентября контингент учащихся школ составил 204 658 человек, из них первоклассников - 22 050. Дистанционно получают знания 99 139 учащихся (48,4%) в 234 школах. В 6 096 дежурных группах для 1-5-х классов обучаются 78 933 ребёнка (38,6%). В штатном режиме работают 270 школ с количеством обучающихся до 300 человек - всего 26 587 учащихся (13%).

В связи с решением МВК учащиеся 9-х (15 177 человек) и 11-х классов (7 059 человек) с третьей четверти перейдут на смешанный режим: 70% предметов - в штатном формате, 30% - дистанционно.

Во всех школах соблюдаются санитарно-карантинные требования.

Для дистанционного образования учащихся обеспечили необходимой компьютерной техникой. За счёт средств республиканского бюджета было закуплено 2 920 компьютеров, 21 355 ноутбуков и 3 783 планшета. Нуждающимся технику выдали бесплатно во временное пользование.

Для обеспечения интернетом учащихся из малообеспеченных семей приобретено порядка 6 тыс. роутеров.

В области действуют 69 колледжей, в которых обучаются 26 765 студентов. Учебный процесс идёт в смешанном режиме. Штатно учатся студенты сельских колледжей с контингентом до 200 человек. Остальные функционируют в дистанционном формате.

Организации дополнительного образования действуют штатно и дистанционно. Кружки дети могут посещать индивидуально или группами до 15 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Продолжительность занятий - не более 45 минут.

Разрешена работа центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров - группами не более 15 человек, по предварительной записи, с соблюдением санитарных и дезинфекционных мер.