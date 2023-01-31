Карагандинская область - в тройке лучших регионов страны по цифровизации

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года менее процента госуслуг в Карагандинской области оказано в бумажном виде. Регион по-прежнему входит в тройку лидеров по внедрению цифровых инициатив. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Какие еще электронные услуги будут доступны карагандинцам в этом году и как развивается IT-сфера, рассказал руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустам Байжанов.

Сайт коммунальных служб IQala

Заключить договор на предоставление комуслуг, уменьшить в нем количество проживающих для снижения суммы оплаты услуг и многое другое стало доступно жителям Караганды в формате онлайн. На сайте коммунальных служб IQala оцифрованы 26 городских услуг трех крупных монополистов – ТОО «Қарағанды Жарық», ТОО «Теплотранзит-Караганда» и «Қарағандыэнерго Саласы». Заявки от жителей уже поступают и сразу уходят в обработку.

«Проект только начал действовать, – сказал руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Рустам Байжанов. – В процессе работы будет расширяться список оказываемых услуг и перечень услугодателей. Кроме Караганды, хотим подключить к сайту крупные города, а в дальнейшем и всю область».

Чтобы подать заявку на сайте городских услуг qrg.iqala.kz, понадобится ЭЦП.

Геоинформационный портал

Еще одно цифровое удобство для жителей Караганды появится в этом году. Геоинформационный портал сделает процесс выдачи земельных участков прозрачным. Уже оцифровано семь услуг, в их числе выдача и изменение целевого назначения земельного участка. Портал многослойный: здесь и план детальной планировки, и карта инженерных сетей.

Сотрудники управления добавили информацию на платформу из разных источников, провели обучение специалистов госорганов. В дальнейшем ведомства в сфере земельных отношений, строительства, архитектуры и коммунальные службы будут добавлять недостающие данные. К примеру, управление природных ресурсов и регулирования природопользования уже оцифровали своё хозяйство – водоемы, береговые зоны, гидротехнические сооружения и т. д.

«Портал готов, как только примут необходимые поправки в законодательство для выдачи земли в электронном виде, мы сразу его запустим. Физические и юрлица смогут увидеть свободные земли, охват их коммуникациями. Вход будет через ЭЦП. Портал прошел аттестацию на информационную безопасность. То есть никакие данные не будут доступны третьим лицам», – объяснил Рустам Байжанов.

Проект «Безопасный город»

В 2021 году в области был запущен трехгодичный проект «Безопасный город». В Караганде, Темиртау, Сарани, поселке Осакаровка установили 2812 камер видеонаблюдения и 50 камер фиксации нарушений ПДД. Все они подключены к единому сервису.

Кроме того, в Балхаше, Шахтинске, Абае и Темиртау были собственные системы видеонаблюдения. Около 700 камер переподключены к общей платформе. Сейчас идет планомерная эксплуатация системы.

В планах в ближайшие годы поставить более 1000 уличных видеокамер и 100 комплексов безопасности дорожного движения. По данным полиции, благодаря проекту «Безопасный город» количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 12,7 %.





Служба Senim109

Пожаловаться на работу госструктур и коммунальных служб, задать вопрос по строительству, медицине, образованию и другим направлениям – в Единый координационный центр Senim109 звонят жители всей Карагандинской области. За время работы в службу поступило более 470 тысяч обращений. При этом 90 % вопросов разрешается операторами при поступлении обращений.

«В 2022 году поступило более 90 тысяч обращений, – сказал руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов. – Только во время последнего снегопада операторы регистрировали 5 тысяч заявок в день. Если смотреть статистику, жителей чаще всего интересуют вопросы ремонта автодорог, благоустройства дворовых территорий, жизнеобеспечения района и организации дорожного движения».

Интернет в селах

В прошлом году были модернизированы сети в 39 сельских населенных пунктах области. Ранее у жителей сел Нарманбет, Кошкар, Акжарык Актогайского района, Коктас Каркаралинского района были проблемы с качеством сотовой связи, а где-то она и вовсе отсутствовала. Теперь у них есть широкополосный доступ к интернету четвертого поколения.

Между тем без связи остаются чуть больше 100 населенных пунктов, где проживает около 14 тысяч человек. В ближайшие два года интернет планируют провести в 27 сёл с населением менее 250 человек. Улучшение связи коснётся более 3,6 тысячи жителей.

IT-хаб «Терриконовая долина»

За год более трех тысяч карагандинцев приняли участие в 150 мероприятиях для представителей сфер IT и Digital, организованных региональным IT-хабом «Терриконовая долина». В зале не было пустых мест. Опытные спикеры затрагивали самые актуальные темы.

Продолжается обучение по системам «инкубатор» – для стартаперов и «акселерация» – для имеющих бизнес. В прошлом году полный курс обучения прошли и защитили проекты более 200 человек. Развивается ещё одно направление – хакатон. На последнем соревновании для айтишников зарегистрировано 67 региональных команд.

В хабе прошел технологический марафон Mining day. Он собрал представителей более 40 IT-компаний. Победители получили контракты на работу с промышленными предприятиями.

Летом 2022-го была открыта современная школа программирования Terricon school. Сейчас здесь обучаются 54 человека по четырем направлениям. Из них 18 проходят обучение бесплатно. Возраст учеников разный – от 14 до 50 лет.

«В этом году мы планируем создать венчурный фонд для инвестирования в проекты ранних стадий, расширить пространство хаба и школы. Хотим открыть R&D-центр и студию подкастов, чтобы запустить курсы по популярным направлениям», – поделился планами Рустам Байжанов.





Фото: gov.kz



