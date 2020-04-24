Карагандинская область объединила исследователей деятельности великого ученого и философа Востока аль-Фараби

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В августе прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби». Под эгидой этого масштабного события, имеющего мировое значение, 24 апреля акимат Карагандинской области совместно с Карагандинским государственным университетом имени Е.А. Букетова провел международную научно-практическую конференцию «Аль-Фараби в современном казахстанском контексте». Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию, ученые общались в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Открыл работу конференции заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.

«Имя великого философа известно всему миру. Легенды гласят, что аль-Фараби задавали вопрос: «У кого больше знаний: у тебя или у Аристотеля?». На что философ отвечал: «Живи я в то время и обучайся у Аристотеля, был бы лучшим его учеником», - отметил он, приветствуя участников.

Абзал Нукенович также подчеркнул, что в современном обществе наиболее важной остается его концепция о политическом лидерстве, добродетельном государстве, сохранении мира и согласия: «Поэтому сегодня, в наше непростое время, особенно актуальным будет высказывание мыслителя: «...вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья».

Модерировал пленарное заседание исполняющий обязанности ректора КарГУ имени академика Е.А. Букетова Еркебулан Тажбаев. В своей вступительной речи он отметил неоценимый вклад ученого в развитие человеческой цивилизации.

Аль-Фараби – величина, которая трудно поддается оценке. Хотя сведения о его жизни достаточно скудны, доподлинно известно, что один из крупнейших представителей средневековой восточной философии родился в 870 году в городе Фарабе (современный Отрарский район Туркестанской области). Его полное имя звучало следующим образом: Абу-Наср Мухаммад Ибн-Мухаммад Ибн-Тархан ибн-Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Приставка «тархан» свидетельствует о том, что он родился в знатной семье, относящейся к слою привилегированных тюрков.





Первые 20 лет он провел в родном городе, который на тот момент являлся крупным политическим, культурным и торговым центром. Именно здесь располагался узловой пункт караванных дорог Великого Шелкового пути.

Соответственно, здесь процветала и наука. Достаточно сказать, что в Отраре располагалась богатейшая по тем временам библиотека по числу книг и рукописей. Ее фонды уступали лишь знаменитому Александрийскому книгохранилищу. В ее стенах аль-Фараби имел возможность изучать философские и научные произведения. Именно там начало формироваться его мировоззрение под влиянием научных трудов и философских идей мыслителей со всего света.

Славный сын Востока оставил после себя богатое научное наследие – около 200 трактатов, которые охватывают самые различные отрасли знаний. Аль-Фараби прокомментировал «Категорию», «Герменевтику», «Топику», «Категории», «Аналитику» (1-ю и 2-ю), «Софистику», «Риторику», «Логику» и «Поэтику» Аристотеля, а также «Введение в философию» Порфирия и других древнегреческих мыслителей. Из оригинальных работ Фараби наиболее известны трактат «Жемчужины премудрости», «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Философские трактаты» и «Большая книга о музыке», которая принесла ему известность в средневековой Европе. Его логические и философские измышления, взгляды на устройство общества, умение систематизировать и обобщать полученную информацию стали предметом обсуждения во время секционного заседания конференции, охватывающего четыре направления: «Наследие аль-Фараби в пространстве истории и времени»; «Роль духовного наследия аль-Фараби в модернизации общественного сознания»; «Лингво-поэтические особенности наследия абу-Насра аль-Фараби»; «Наследие аль-Фараби в формировании естественно-научной мысли».

Понимая это, не приходиться удивляться тому, насколько обстоятельно складывалась дискуссия в рамках Международной научно-практической конференции. Каждый труд Абу Насра аль-Фараби – это отдельная тема для изучения. Достаточно отметить, что в общей сложности для участия в обсуждении из дальнего и ближнего зарубежья поступило 68 научных статей. Профессор КарГУ имени Е.А. Букетова в своем докладе подчеркнул, что философские, мировоззренческие идеи аль-Фараби лежат в основе современной физики, астрономии, лингвистики, истории, философии, логики, математики, естествознания и других отраслей науки.

Наука была смыслом существования знаменитого уроженца Фараба. Например, он полагал, что Багдаде, где он провел значительную часть своей жизни, существуют все условия для того, чтобы в будущем в нем могли жить и работать талантливые ученые.

«В философском наследии и трактатах аль-Фараби важное место занимают мысли об этике ученого, о миссии и предназначении ученого в общественной жизни, его месте и ответственности за будущее человечества», - уверена директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований З. Сактаганова.





Если говорить в целом, когда речь идет о творчестве аль-Фараби, ученые склоняются к единому мнению: он был поистине человеком Мира, осветившим нашу землю истинным светом знания. Понимая знание как безбрежный, бесконечный океан человеческой мудрости, аль-Фараби изучил множество языков, которые помогали ему постичь эту бесконечность истины. Согласно данным его биографов, за всю свою жизнь он овладел более чем 70 языками. Например, о великолепном знании тюркского, арабского, греческого и персидского языков свидетельствуют труды ученого.

В свою очередь изучение научного наследия Великого учителя, несомненно, окажет большое влияние на развитие современной казахстанской науки. Необходимость углубленного изучения его наследия отмечена и в резолюции, принятой по итогам конференции.



