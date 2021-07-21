Карагандинская мечеть раздала более 12 тысяч килограммов мяса в первый день Курбан-айта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центральной мечети Караганды в первый день Курбан айта более 1 600 малообеспеченным семьям раздали жертвенное мясо. Во время благотворительности нуждающиеся получили 12 560 килограммов мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В первый день Курбай-айта Карагандинская областная мечеть имени Анет-баба в ходе благотворительной акции раздала 12 560 килограммов мяса.
Специальная рабочая группа распределила жертвенное мясо между 1 687 малообеспеченными карагандинскими семьями. Доставкой занимаются волонтёры и имамы.
Фото- и видеоотчёты жертвоприношений отправляются заказчику.