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    Карагандинская мечеть раздала более 12 тысяч килограммов мяса в первый день Курбан-айта

    21 Июля 2021, 16:56

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центральной мечети Караганды в первый день Курбан айта более 1 600 малообеспеченным семьям раздали жертвенное мясо. Во время благотворительности нуждающиеся получили 12 560 килограммов мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первый день Курбай-айта Карагандинская областная мечеть имени Анет-баба в ходе благотворительной акции раздала 12 560 килограммов мяса.

    Специальная рабочая группа распределила жертвенное мясо между 1 687 малообеспеченными карагандинскими семьями. Доставкой занимаются волонтёры и имамы.

    Фото- и видеоотчёты жертвоприношений отправляются заказчику.

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    Карагандинская область Религия Общество
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