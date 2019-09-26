Карагандинская группа «Тарлан» получила гран-при республиканского конкурса «Кюй-MIX»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в рамках программы «Рухани жаңғыру» прошёл ежегодный республиканский конкурс «Кюй-MIX». Финалисты конкурса собрались в Доме дружбы Караганды на гала-концерте, передает МИА «Казинформ».

Для участия в конкурсе музыкантам было необходимо подать соответствующую заявку и пройти отборочный этап. К финалу допустили 8 участников из Нур-Султана, Алматы, Караганды и Кокшетау.

Конкурс проводился среди молодёжи от 18 до 28 лет.

Как отметили организаторы, в этом году проект стал масштабнее. Так, в рамках конкурса состоялись показательные выступления участников в школах-гимназиях № 102, 103, в Высшем политехническом колледже Караганды и в КарГУ имени Е. А. Букетова.

«Мы решили приурочить ежегодный республиканский конкурс «Кюй-MIX» к празднованию Года молодёжи. Организовали его совместно с Молодёжным ресурсным центром Карагандинской области. Конкурс направлен на популяризацию народной музыки, приобщение подрастающего поколения к традициям, культуре и народному творчеству», - говорит руководитель управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев.

По итогам конкурса гран-при вручили группе «Тарлан» из Караганды. Первое место занял дуэт из города Нур-Султана Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз. Второе место также у столичного дуэта Бахытжана Желдербаева и Максата Хасанова. Третье место жюри присудило музыканту из Жанааркинского района Уалихану Шекимову.

Победителям и участникам были вручены дипломы, денежные сертификаты и подарки.

Как отметили в управлении по вопросам молодёжной политики, конкурс в полной мере соответствует задачам программы «Рухани жаңғыру» в части сохранения национальной идентичности, культуры и собственного национального кода. И именно по этой причине он включён в реестр проектов от Карагандинской области.

Одновременно с гала-концертом организовали презентацию автоматизированной робототехнической системы для игры на домбре. Её создали ученики Назарбаев интеллектуальной школы. Робот пока исполняет только произведение «Еркемай». Но в будущем создатели планируют научить его и другим композициям.

Кроме того, зрители услышали кюй на саксофоне, который исполнила музыкант Ирина Борзых. Студенты колледжа имени Таттимбета подготовили флешмоб-кюй.

На сцене также выступили ученики по классу домбры Детской школы искусств.

В этот же день гостям и участникам продемонстрировал своё мастерство игры на домбре талантливый юный музыкант из Карагандинской области Мағжан Файзрахман.