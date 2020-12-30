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    Карагандинская геохимическая лаборатория обработала около 40 тысяч проб

    30 Декабря 2020, 18:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В апреле 2020 года в Караганде начала работу геохимическая лаборатория, где проводятся лабораторно-аналитические исследования, соответствующие международным стандартам. Результаты исследования будут признаны мировыми финансовыми институтами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщили, что ранее для получения подтверждения соответствия геопроб международным стандартам необходимо было обращаться в зарубежные центры. Это приводило к потере времени и финансов.

    В настоящее время в отечественной лаборатории работает 31 сотрудник. В ближайших планах – расширение штата. На сегодня здесь действует отдел пробоподготовки и отдел пробирного анализа.

    С июля по декабрь 2020 года лабораторией было обработано порядка 40 тысяч проб. К преимуществам лаборатории можно отнести современное оборудование и передовые технологии, автоматизированную систему контроля и регистрации проб GEMS (LIMS). Кроме того, в комплексе стоимость анализов значительно ниже, чем у конкурентов. В лаборатории применяются более 20 методов исследования. Комплекс оборудования уже в этом году позволит определить более 30 элементов, производительность которых составит 1200 проб в сутки.

    Отметим, лаборатория начала функционировать в рамках исполнения Плана нации «100 конкретных шагов» и стратегии развития АО «Казгеология» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК на 2016-2025 годы. На сегодня ведутся необходимые работы по получению аккредитации. Согласно Плану казахстанская аккредитация должна быть получена в 1 полугодии 2021 года, международная аккредитация – в конце предстоящего года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Карагандинская область Наука Экология Другие государственные органы План Нации
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