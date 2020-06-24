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    Карагандинку пригласили на учёбу сразу четыре вуза США

    24 Июня 2020, 19:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинку Балнур Туленову пригласили учиться одновременно четыре университета США. Выпускница выбрала один из престижнейших университетов за океаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Девушка окончила специализированную школу-интернат для одарённых детей имени Ныгмета Нурмакова.

    «Мой фундамент сформировался ещё в стенах родного дома. Родители делали всё для того, чтобы я могла принимать вызовы и бороться со страхами и недостатками. С детства мама и папа развивали во мне чувство постоянного соперничества, в первую очередь с самой собой, и стремление выхода на более высокий уровень. А жизненные ситуации стали триггером, который дал возможность развить те навыки, которые когда-то вложили в меня родители, сформировать мою личность и понять, кем я хочу стать», - рассказывает Балнур.

    Девушка владеет русским, казахским, французским, английским и турецким языками. Её интересуют экономика, социология и естественные науки.

    «Зарубежные университеты придают большое значение саморазвитию, мотивации, внутреннему характеру и мировоззрению своих будущих студентов. Прочитав моё мотивационное письмо, они были удивлены. Помимо знания пяти языков, я увлекаюсь filmmaking and photography (кинопроизводством и фотографией – прим.ред.), а также экологическими проектами, принимала участие в олимпиадах по математике. У меня очень большой список занятий. Внеучебные занятия и интересы раскрывают твою индивидуальность. Университеты ищут личностей. Я хочу иметь достаточно сил, знаний и возможностей, чтобы реализовать мечты. В будущем хочу воплотить в реальность свои бизнес-проекты», - поделилась Балнур Туленова.

    В 10-м классе девушка сдала международные экзамены и отправила результаты в общую базу университетов разных стран мира. И ей пришли приглашения на обучение.

    Балнур остановилась на университете штата Род-Айленд. Обучение в год там обходится до 80 тысяч долларов США. Успешно сданные экзамены позволяют карагандинке учиться бесплатно.

    Получив образование, Балнур планирует набираться опыта работы в международных компаниях. А потом вернуться в Казахстан, чтобы открыть своё дело и помочь экономике страны.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Вузы
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