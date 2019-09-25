Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Карагандинка родила ребенка в коридоре роддома

    25 Сентября 2019, 00:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском роддоме женщина родила ребенка прямо на полу в коридоре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай произошёл в Майкудукском родильном доме города Караганды. Роженица поступила туда 23 сентября на 37-й неделе беременности. По словам женщины, у не были схватки интенсивностью в 5-7 минут. И когда она почувствовала потуги, завала акушерку. Однако на её жалобы врач отреагировали не сразу.

    «Примерно в 5 утра я не выдержала и вышла в коридор, там была акушерка. Я сказала ей, что уже рожаю. Но она сказала, что еще рано. Тогда я закричала. Только после этого акушерка положила меня на пол и позвала на помощь. Вместе с санитаркой они приняли у меня роды», - рассказала Макпал Оразова.

    По словам врачей, у женщины это третьи роды и они были стремительными.

    «Состояние роженицы и ребенка на данный момент удовлетворительное. Роды приняла акушерка. Она опытная. У женщины были стремительные роды. Родовая деятельность развивалась стремительно и непредсказуемо. Поэтому акушерка выбрала самую оптимальную тактику на тот момент. Когда начались вторые потуги и прорезалась головка, надо было её уложить на пол и принять роды. Как говорит сама женщина, у неё и предыдущие роды были стремительные», - сообщила акушер-гинеколог Регионального акушеро-гинекологического центра города Караганды Ольга Гордейко.

    Однако сама роженица возмущена халатностью врачей и требует наказать медперсонал, который допустил этот случай.

    «У нас есть служба поддержки пациентов и внутреннего аудита. Сейчас проводится служебное расследование. Пока еще выводов нет», - прокомментировала Ольга Гордейко.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Демография
    Новости по теме
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау