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    Карагандинка осуждена за пособничество в незаконном обналичивании более 180 млн тенге

    14 Мая 2020, 09:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена попытка пособничества в совершении уголовного преступления по выписке счетов-фактур на общую сумму 189,4 млн тенге без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

    За помощь субъекту частного предпринимательства жительнице г.Караганды было обещано денежное вознаграждение в размере 18 млн тенге.

    Кроме этого, общая сумма налогов, подлежавших доначислению и уплате в бюджет при осуществлении взаиморасчетов и сдаче соответствующих налоговых деклараций, составила 54,1 млн тенге.

    Приговором Казыбекбийского районного суда виновной определено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с установлением пробационного контроля.

    Автор:

    Судебный процесс
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