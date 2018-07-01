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Карагандинец высунул игрушечный пистолет из окна авто: реакция полиции

19 Июля 2018 02:04 248
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Карагандинец высунул игрушечный пистолет из окна авто: реакция полиции

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полицией остановлен BMW, один из пассажиров которого на момент задержания выставил игрушечный пистолет из окна машины, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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По данным ДВД области, инцидент произошел 17 июля текущего года около 19:00. По проспекту Бухар-Жырау двигался автомобиль BMW без государственных регистрационных номерных знаков. А один из пассажиров высунул из окна предмет, похожий на пистолет.

Принятыми оперативными мерами сотрудников полка дорожно-патрульной полиции подозрительная автомашина была задержана. За рулем оказался 23-летний карагандинец, при осмотре салона автомашины в присутствии понятых обнаружен игрушечный пистолет из пластмассы.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 612 ч. 2 - «управление ТС лицом без документов, не имеющим право на управление» и ст. 590 ч. 2 - «нарушение правил эксплуатации ТС» КоАП РК.

 

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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