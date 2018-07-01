Карагандинец высунул игрушечный пистолет из окна авто: реакция полиции
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полицией остановлен BMW, один из пассажиров которого на момент задержания выставил игрушечный пистолет из окна машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ДВД области, инцидент произошел 17 июля текущего года около 19:00. По проспекту Бухар-Жырау двигался автомобиль BMW без государственных регистрационных номерных знаков. А один из пассажиров высунул из окна предмет, похожий на пистолет.
Принятыми оперативными мерами сотрудников полка дорожно-патрульной полиции подозрительная автомашина была задержана. За рулем оказался 23-летний карагандинец, при осмотре салона автомашины в присутствии понятых обнаружен игрушечный пистолет из пластмассы.
По данному факту составлен административный протокол по ст. 612 ч. 2 - «управление ТС лицом без документов, не имеющим право на управление» и ст. 590 ч. 2 - «нарушение правил эксплуатации ТС» КоАП РК.
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