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    Карагандинец отправился в пеший поход до сакрального Улытау

    23 Июля 2021, 21:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский продюсер Асхат Кажытай отправился в пеший марафон до сакрального Улытау. За 12 дней он намерен преодолеть 777 километров. Путешественник планирует провести в Улытауском районе благотворительную акцию «Добрый километр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свой поход «Жаяу» Асхат Кажытай посвящает 30-летию независимости страны. По дороге он рассказывает в социальных сетях о живописных местах и сакральных объектах Сарыарки. Своим примером хочет привлечь внимание к интересным местам и людям. После завершения марафона намерен выпустить видеоотчёт о своём путешествии.

    «Это не первый мой пеший марафон. В прошлом году вместе со своей командой я преодолел 333 километра от Караганды до Аксорана. К счастью, люди у нас гостеприимные. Мы всегда находили ночлег. В этот раз я выбрал Улытау, потому что он уникален своим туристическим потенциалом», – отметил Асхат Кажытай.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Общество 30 лет Независимости
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