Карагандинцы жалуются на рост цен в аптеках

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы в соцсетях бьют тревогу о том, что в аптеках города завышены цены на жаропонижающие, антибактериальные и противовоспалительные препараты. Специалисты фармконтроля отрицают этот факт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинцы бьют тревогу. Заботиться о здоровье сегодня многим не по карману. Эта проблема стала особенно острой во время вспышки ОРВИ.

Ежеквартально департаментом фармконтроля проводится мониторинг цен. Это препараты различных фармакологических групп. Анализ розничных цен на лекарственные средства показал, что все-таки большинство препаратов подорожали в среднем на 10%. Однако, по словам специалистов, это не превышает установленных министром здравоохранения предельных цен.

«В рамках меморандума мы ежеквартально проводим мониторинг по 250 наименованием лекарственных средств, по различным фармакологическим группам, в том числе жаропонижающие, антибактериальные, противовирусные. Получается, на конец ноября мониторинг показал увеличение и снижение цен по отдельным наименованиям лекарственных средств», - пояснила руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности и мониторинга цен на лекарственные средства и медицинские изделия Дарья Росовская.

По словам специалистов, увеличение розничных цен на лекарственные средства связано с увеличением цены производителя, транспортными и организационными расходамию

Факты превышения предельных цен на лекарственные средства в этом году не установлены. Розничные наценки на лекарства не изменились и находятся в пределах 15%. Ввиду сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями резкого роста цен на противовирусные и жаропонижающие препараты не отмечается. Однако аптеки могут завышать цены неофициально. И при таких случаях жителям следует зафиксировать нарушение, и обратиться в департамент.

«В этом году нарушений предельных цен не выявлено. Департамент вправе принять меры только по конкретным обращениям граждан с приложением подтверждающий документов. Это можно сделать через портал электронного правительства либо через «Е-Өтініш», или обраться в письменной форме в адрес департамента», - добавила Дарья Росовская.



