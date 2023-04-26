Карагандинцы спонтанно стали участниками мирового арт-проекта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Французский фотохудожник Жан-Марк Годес, побывавший в Караганде, создал здесь «книжную историю». Части вселенной рождались на ступеньках Каздрамтеатра имени Сакена Сейфуллина и на танцплощадке в парке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Моделей для своей постановки мастер не выбирал – случайные люди стали участниками арт-проекта. Карагандинские истории увидят в других странах.

Жан-Марк Годес посвятил себя продвижению книги через фотографию. Его творчество находится на стыке фотографии, литературы, театра. Работы мастера выставлялись во многих странах.

В Казахстане арт-проект Livres en vie («Живые книги») был представлен в рамках сезона «Франкофонная весна – 2023», который ежегодно проводит посольство Франции в Казахстане совместно с сетью французских альянсов Казахстана.

«Я не фотограф, я рассказчик. Я не показываю реальность, а создаю воображаемый мир. Сначала идея появляется в голове, затем делаю набросок карандашом на бумаге. Дальше выстраиваю сценарий, готовлю необходимый реквизит. После всей этой режиссуры остается сделать щелчок камеры – и появляется кадр. Нет никакого фотомонтажа и фотошопа. Этот воображаемый мир создаю для того, чтобы задать окружающим вопрос о месте книги в современном мире», – пояснил Жан-Марк Годес на открытии выставки в Карагандинской библиотеке имени Н. В. Гоголя.

Событие прошло с участием посла Франции в Казахстане Дидье Канесса.

По словам мастера, начинал он как любитель. Первая работа – книга «домиком» на берегу моря. Снимок многим понравился и вдохновил на целую серию работ.

«Изначально в этом мире были только книги. Потом постепенно начал вводить людей – персонажей историй. Каждый раз, путешествуя по миру, стараюсь сделать новый сюжет с местными жителями, чтобы расширить свою вселенную», – говорит Жан-Марк Годес.

В экспозиции есть работа, сочетающая вселенные книг и шахты. Сделана она была лет десять назад в небольшом французском городе Алес, который прежде был центром угольного бассейна. Фотопостановка снималась в настоящей шахте, в кадре сын шахтера.

Увидеть выставку можно будет до конца этой недели в библиотеке имени Гоголя. Вход бесплатный. И после закрытия часть работ останется в Караганде, автор дарит их библиотеке.

В Казахстане французский фотохудожник впервые. Тур включил три города: Алматы – Караганда – Астана.

В Караганде Жан-Марк Годес провёл мастер-класс для фотографов. А также в импровизированном фотоателье создал новые работы, посвященные книгам.

Моделью съемки с пазлом «книжного скелета» стала девятиклассница Айя Мейрамова. Она живет в Майкудуке, учится в школе имени Жакыпа Акбаева.

Центром другой истории оказалась Дия Ержанова, представитель Альянса инновационного развития Ken’jol.

«Очень приятно стать спонтанной моделью французского фотографа. Тем более что результат этой фотосессии увидят люди в других странах, узнают о Казахстане и Караганде. Проект замечательный. Я с детства люблю читать книги, и наша организация сотрудничает с библиотеками», – отметила общественница.