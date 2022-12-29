Карагандинцы пожаловались акиму на некачественные детские площадки, дороги и общественный транспорт

29 Декабря 2022, 22:26

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинского региона Ермаганбет Булекпаев встретился с жителями областного центра. Были затронуты такие темы, как ЖКХ, ремонт дорог, отсутствие площадок для мусора, выдача квартир очередникам, нехватка общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше двух часов карагандинцы задавали свои вопросы, на которые тут же отвечали руководители соответствующих ведомств. Нарекания поступили от жителей по поводу некачественных детских площадок, которые появились во дворах несколько лет назад. На нерадивого подрядчика, занимавшегося их установкой, уже подали в суд. Теперь при благоустройстве дворов уделяется повышенное внимание качеству.

В 2023 году в Караганде планируют привести в порядок 33 дворовые территории. Выделят средства на 50 детских игровых площадок, установку 12 футбольных полей, четырех баскетбольных площадок и двух универсальных кортов.

Необходимо освещение вокруг школы № 14, которую не так давно открыли в Майкудуке. По словам и. о. акима Караганды Мейрама Кожухова, в следующем году предусмотрено благоустройство этого района. Пока же будет увеличено число патрулей в вечернее время.

Мало автобусов на линии, нет возможности уехать из некоторых отдаленных районов, жаловались люди.

«Работа по обновлению и расширению автобусного парка Караганды ведется постоянно. Буквально вчера саранский завод QazTehna передал восемь автобусов ТОО «Таксокомбинат-1». Их планируют отправить на маршруты № 7 и 01. Автопарк № 3 уже получил 50 новых автобусов, которые задействованы на городских маршрутах Майкудука. Автопарк № 5 заключил договор на приобретение 50 автобусов с поставкой в первом полугодии 2023 года. Перевозчик «Таксокомбинат» в январе – феврале ожидает поставку 32 новых автобусов», – проинформировал Мейрам Кожухов.

Также в новом году предусмотрен средний ремонт 25 автодорог протяженностью 45,2 км и текущий ремонт 110 тысяч кв. м дорог. Капитально отремонтируют дорожное полотно на ул. Пичугина. В планах профилировать и отсыпать дорогу протяженностью 20 км в мкр Кунгей, поселках Рабочий, Сахалин, ЖБИ. Продолжится очистка и ремонт сетей ливневой канализации.

Глава региона внимательно выслушал все обращения и дал поручения руководителям управлений отработать все вопросы. В 2023 году больше всего внимания будет уделено сфере ЖКХ, в том числе состоянию теплоэлектростанций.

«Зима показала наши уязвимые места, которые мы должны в срочном порядке устранить. Будем заниматься всеми сферами – теплом, водой, электро- и газоснабжением. Продолжится ремонт дорог, благоустройство дворов и территорий общественного пользования», – отметил аким области.

По окончании встречи Ермаганбет Булекпаев провел прием граждан по личным вопросам.