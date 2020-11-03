Карагандинцы пополнили ряды академиков Национальной академии наук РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло заседание Карагандинского отделения Национальной академии наук, на котором состоялось вручение удостоверений новым академикам и членам-корреспондентам, передает корреспонден МИА «Казинформ».

В Национальной академии наук состоялись очередные выборы академиков и членов-корреспондентов НАН РК. В выборах уверенную победу одержали и карагандинские ученые.

Звание академика НАН РК присвоены председателю Совета директоров АО «Национальный центр нейрохирургии», доктору медицинских наук, профессору Мажиту Шайдарову, главному научному сотруднику Института органического синтеза и углехимии, доктору химических наук, профессору Серику Фазылову, заведующему лабораторией химии стероидных соединений Международного научно-производственного холдинга «Фитохимия», доктору химических наук, профессору Борашу Тулеуову.

Членами–корреспондентами НАН РК избраны доктор медицинских наук, профессор Медицинского университета Караганды Меруерт Газалиева, декан химического факультета Карагандинского университета им. академика Е.А.Букетова, доктор химических наук профессор Мейрам Буркеев.

Документы на участие в конкурсе на 25 вакантных мест для избрания академиками и членами-корреспондентами Национальной академии наук Республики Казахстан подали более 125 соискателей.





Конкурс был высоким - на одно место до 4-5 претендентов. Заслушаны доклады кандидатов, каждый из них докладывал о результатах своей научной деятельности, актуальности, приоритетности проводимых исследований, основных научных достижениях. Отбор претендентов был очень тщательным, с учетом отзывов о кандидатах, результатов их личного вклада в науку на конкурсной основе путем тайного голосования на профильных отделениях, а затем тайным голосованием на сессии общего собрания Национальной Академии наук.



