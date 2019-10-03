Караганда может стать одним из первых регионов по выпуску «зелёных» облигаций

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Про возможности и перспективы «зелёного» финансирования рассказали карагандинским бизнес-сообществам представители МФЦА в рамках Международной недели инвесторов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Казгидромета Карагандинская область занимает вторую строчку по уровню загрязнённости воздуха. Эта проблема актуальна не только в Казахстане, но и во всей планете. Поэтому весь мир принял решение плавно переходить на зелёную экономику.

В нашей стране развитию «зелёных» финансов способствует Международный финансовый центр «Астана». МФЦА обеспечивает необходимые условия и инфраструктуру, стимулируя переход к «зеленой» экономике и устойчивому развитию.

«Зелёное» финансирование - это инвестиции, которые обеспечивают экологические преимущества в более широком контексте экологически устойчивого развития. Оно включает все формы инвестиций, как долговые, так и акционерный капитал, которые защищают окружающую среду, сберегают природные ресурсы и помогают предотвращать или адаптироваться к изменению климата. Его используют для внедрения «зеленых» инфраструктурных планов, которые помогают повышать энергетическую безопасность, и других программ по повышению продуктивности, например, по улучшению здоровья людей. Развитие «зеленых» финансов – одно из ключевых направлений развития МФЦА.

В рамках Международной недели инвесторов МФЦА специалисты центра разъясняли возможности и перспективы направления.

Сейчас МФЦА разрабатывает инструменты, которые могли бы помочь инвесторам зайти на казахстанский рынок. Один из них – это «зеленые» облигации, широко используемые во всем мире. Средства от продажи таких облигаций направляются на экологические проекты.

«Почему облигации сейчас популярны? Потому что облигации имеют ряд преимуществ по сравнению с кредитами - это большой срок погашения, открывается очень широкая инвесторская база, то есть не только в банках можно занять деньги, но и у международных крупных финансовых институтов. Самое главное отличие от кредитов – это то, что не требуется залога совершенно. Поэтому это такой более гибкий финансовый инструмент», - пояснила главный менеджер Центра зеленых финансов МФЦА Шынар Алдажуманова.

На сегодняшний день мировой рынок «зелёных» облигаций ежегодно растет на 40-50%, который оценивается в около 160 миллиардов долларов, а к 2020 году планируется увеличить цифру до 1 триллиона долларов. Лидерами по рынку климатических облигаций являются Китай и США.

В Казахстане активно реализуется концепция зеленой экономики. Поставлена цель достичь 50%-ной доли использования альтернативной и возобновляемой энергии к 2050 году. МФЦА предназначен стать основной региональной платформой для реализации и финансирования таких проектов как в самом Казахстане, так и в соседних странах. И одним из перспективных регионов по выпуску «зелёных» облигаций может стать Карагандинская область. Ведь здесь уже создан один из крупнейших солнечных электростанций в Центральной Азии.