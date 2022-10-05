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    Караганда должна стать более комфортным для проживания городом - Президент

    5 Октября 2022, 11:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Караганда как индустриальный локомотив страны, один из ведущих научно-образовательных и культурных центров Казахстана должна стать более комфортным для проживания городом. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Город активно развивается. Здесь идет интенсивное строительство жилья, объектов социально-культурного назначения, коммерческих площадей. Для дальнейшего устойчивого развития Караганде требуются дополнительные теплоисточники. В этой связи поручаю Правительству выделить необходимые средства на завершение строительства третьего тепловывода города Караганды. Мне известно, что карагандинцы выступают против возведения в черте города нового золоотвала для местной ТЭЦ. Считаю, что возмущение жителей вполне обоснованно. Поэтому акимату области следует реализовать этот проект с учетом мнения общественности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    «Караганда как индустриальный локомотив страны, один из ведущих научно-образовательных и культурных центров Казахстана должна стать более комфортным для проживания городом. Существующий с 2007 года Генеральный план развития города устарел. Его необходимо комплексно обновить с учетом передовых разработок урбанистов и мнения общественности», - заявил Президент.

    Как подчеркнул Глава государства, устойчивое развитие города и региона невозможно без широкого вовлечения граждан в процесс принятия решений.

    «Развитие системы медицинского образования – одна из основных задач. Карагандинский медицинский университет готовит квалифицированных специалистов для всей страны. Это учебное заведение можно назвать кузницей медицинских кадров. Профильное министерство предложило проект создания при университетах 5 больниц. Одна из них будет построена в Караганде. Строительство университетской клиники следует начать в следующем году. Она должна быть оснащена современным оборудованием. Уверен, что клиника придаст новый импульс развитию медицинской науки и внедрению новых технологий в этом регионе», - добавил К.Токаев.

    Фото:pr-flat.ru

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Карагандинская область Караганда
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