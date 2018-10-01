Карачаганакский консорциум выплатит Казахстану более 1 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана и акционеры Карачаганкского проекта пришли к договоренности по возникшим разногласиям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«Сегодня Правительство Республики Казахстан в лице Министерства энергетики РК, Министерства финансов РК и полномочного органа - ТОО «PSA», а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Эни, Шелл, Шеврон, Лукойл и КазМунайГаз (консорциум) достигли принципиальных договоренностей по дружественному урегулированию спора по индексу объективности.



Стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования», - говорится в сообщении.



Уточняется, что между Казахстаном и консорциумом были разногласия по методике калькуляции долей сторон в разделе прибыльной продукции. В этой связи, в соответствии с условиями окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) Карачаганакского проекта, республика подала иск в международный арбитраж для защиты своих прав.



«Однако, учитывая многолетний опыт сотрудничества, стороны в процессе переговоров нашли взаимовыгодный путь дружественного урегулирования спора. Таким образом, для закрепления договоренностей стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования», - отмечается в сообщении.



Во-первых, консорциум выплатит республике денежную компенсацию в размере 1,111 млрд. долларов США. Во-вторых, будут внесены изменения в механизм раздела продукции ОСРП. По данным Минэнерго, это обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около 415 млн долларов до 2037 года при цене 80 долларов США за баррель. В-третьих, консорциум предоставит республике долгосрочный заем сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере 1 млрд долларов, либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около 200 млн долларов США.



«Таким образом, совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для республики свыше 1,7 млрд долларов США, из которых в ближайшие годы государство получит около 1,3 млрд долларов. В дополнение к указанному предложению, Правительство договорилось о принятии консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего развития Карачаганака инвестпроектов. Предварительно объем инвестиций оценивается в сумме до 5 млрд долларов США с возможным дополнительным приростом доходов для республики до 2037 года около 23,5 млрд долларов США (или около 6,4 млрд долларов США в NPV10) при цене 80 долларов за баррель», - отмечается в сообщении Минэнерго.



Также, стороны договорились о возможных поставках углеводородного сырья (нефти и газа) на коммерческих условиях для местных нефтеперерабатывающих заводов и для развития газохимического комплекса в Западно-Казахстанской области.

«Это были очень сложные переговоры с консорциумом, которые продолжались около трех лет. Столь длительный срок свидетельствует не только об их сложном содержании и характере, но и о том, что мы ставили во главу угла, прежде всего экономические интересы государства, и, соответственно, настаивали на максимизации выгоды для республики в рамках переговоров.



Мирное урегулирование спора отражает приверженность республики к дружественному разрешению возникающих споров со стратегическими партнерами в соответствии с положениями, предусмотренными в контракте. На сегодня мы согласовали основные принципы урегулирования и до конца текущего года планируем завершить сделку, подписав окончательное соглашение об урегулировании спора», - заявил министр энергетики Канат Бозумбаев.



Он также особо отметил, что для Казахстана было важно урегулировать данный спор, поскольку он вносил неопределенность в дальнейшее развитие Карачаганакского проекта. В этой связи, одним из принципиальных элементов данных договоренностей является принятие обязательств консорциумом по своевременной реализации важных инвестиционных проектов для будущего развития Карачаганака, подчеркнул министр.